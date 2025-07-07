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    自由日日Shoot》中國片面宣布啟用W121航路 陸委會批：增加區域不安

    中國M503及3W航路示意圖

    中國M503及3W航路示意圖

    2025/07/07 05:30

    〔記者陳鈺馥、蔡昀容／台北報導〕中國民航局昨逕行宣布，啟用M503航路W121銜接線。中國國台辦聲稱，此為緩解有關地區航班增長壓力，對兩岸民眾都有利。陸委會駁斥，中方迄今已三度片面違反共識，完全不尊重台灣民意，增加兩岸及區域不安；且W121非兩岸航路，何來便利兩岸人員往來之說？交通部民航局也表達遺憾，要求中方應依二○一五年共識，儘速與我方展開溝通。

    國台辦發言人陳斌華指稱，M503航路位於上海飛行情報區，設立和啟用此航路是中國民航空域管理常規工作。自M503航路及W122、W123銜接航線啟用以來，切實改善兩岸航班營運，便利兩岸人員往來。

    單方改變現狀 完全不尊重雙方共識

    陸委會表示，有關M503航路及其銜接的W121、W122及W123航路的運行，兩岸雙方曾於二○一五年協商達成共識，M503航路僅可向南飛行且須西移六海里，三條銜接航路的啟用需經雙方溝通。

    不料中共在二○一八年逕行宣布啟用M503航路，逼近海峽中線，減少台灣空防預警時間；去年一月三十日，中國更取消M503航路向西偏置，並啟用W122、W123航路；昨進一步啟用W121銜接線。

    促中方儘速與我協商 確保飛航安全

    陸委會批評，中方迄今已三度片面違反共識，完全不尊重雙方共識及台灣民意，以單方作為改變現狀，並增加兩岸及區域不安，該會表達強烈遺憾，要求中方儘速透過既有機制與我方協商。

    民航局也說，依照國際民航組織劃設新航路規範，增、減或修改航路須與途經地區及有關各方協商。這次中方宣稱啟用W121是為緩解航路壓力，提升運行效率，但目前國際航空旅運尚未恢復疫前水準，對於中國未經溝通，逕行啟用W121航路表達遺憾。

    民航局表示，中方過去片面開通M503等航路，已造成我航管困難及飛安風險升高。為確保台北飛航情報區運作安全，已要求各航管單位持續嚴密掌握相關航班飛航狀況等因應措施，並要求中方儘速與我方展開溝通，以確保飛航安全。

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