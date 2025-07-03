挺護國大遶境 賴清德下動員令：「保台香燈腳」站出來

反共護台志工聯盟與民進黨合作發起「護國大遶境」，首站明天從花蓮誓師出發。兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會下令，全體黨公職配合民團規劃給予最大協助，號召所有「保台香燈腳」站出來。（資料照）

2025/07/03 05:30

〔記者陳昀、林哲遠／台北報導〕全台大罷免進入決戰階段，反共護台志工聯盟與民進黨合作發起「護國大遶境」，首站明天從花蓮誓師出發。兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會下令，全體黨公職配合民團規劃給予最大協助，並以實際行動聲援，號召所有「保台香燈腳」站出來。

要求全體黨公職全力協助民團

賴清德提及，他上週六在全代會已經表示，民進黨必須「與公民同行」，一起承擔守護國家的責任；公民團體所發起的「護國大遶境」，週五將從花蓮出發，順時針繞行台灣，民進黨也要配合公民團體的規劃，向國人說明國家所面臨的挑戰。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，希望全體黨公職，當大遶境的車隊來到自己的縣市時，能以實際行動聲援，並號召所有「保台香燈腳」站出來，也應以在地的公民團體為主，配合他們的規劃，給予最大協助。

反共護台聯盟昨宣布，他們將在七月五日展開「雙北串騎、青鳥冬鹿」車掃活動，車隊沿路與雙北各藍委選區接棒掃街，並在當晚於立法院外的濟南路集合舉辦「罷免是愛、反共護台」晚會，未來接續會在雲林、桃園、台中、新竹、花蓮等地舉辦晚會。

曹興誠批傅：只敢在同溫層造謠

「為什麼要罷免？因為國民黨親共、違背職務！」聯電創辦人曹興誠表示，大罷免訴求就是要保護台灣主權、對抗中國侵略，但自大罷免以來，國民黨立委閃避他們賣台親共的事實，反而移轉焦點說賴清德獨裁；但如果賴獨裁，國民黨還能每天囂張跋扈？國民黨立委傅崐萁日前召開造勢大會，卻不敢讓媒體採訪，因為傅講的話不敢公諸於眾，只能在同溫層造謠。

另外，據轉述，賴清德也在中常會回顧民進黨二〇一一年推出的「傅正逝世二十週年紀念影片」。賴說，他看了影片相當感動，過去大家團結爭取台灣民主，現在對抗外來強權，也是為了保護台灣民主；民主就是民進黨的神主牌，最大希望還是全台灣社會都要團結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法