共軍雙航艦船團「跨島鏈施壓」 國安官員：戰略縱深意圖擴至第三島鏈

中國海軍航空母艦山東艦、遼寧艦六月間首次同時在西太平洋活動，並穿越「第二島鏈」。（中央社製圖）

2025/07/01 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕中共解放軍雙航艦船團遼寧號與山東號，一個多月以來在第一島鏈、第二島鏈間執行「跨島鏈施壓」，實施各種海空聯合作戰、反潛反艦、模擬攻擊，甚至有極具危險性的空中接近行為，國安官員分析，相關部署及演訓範圍超過A2/AD（反介入／區域拒止）的必要，更遠超過中國的國土防衛的必要，明顯展現將戰略縱深擴展至第三島鏈，並形成宰制性力量的戰略意圖。

國安單位掌握，中國遼寧、山東雙航艦船團五月十九日起展開跨島鏈施壓，遼寧號船團在黃海、東海海域進行戰機起降、海上巡航跟監以及模擬攻擊外機外艦的演訓，六月六日、七日間一度距離日本反潛機僅五十公尺，遭日方抗議，直至上週陸續返港前一度在第一、第二島鏈長時間演訓；山東號船團則由菲律賓東北至日本西南諸島周邊進行類似演訓，上週才穿過巴林塘海峽返回南海。

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中國航艦船團 首次穿越第二島鏈

國安官員表示，我方觀察中方行動有二個戰略意涵，第一，這是中國航艦船團首次穿越第二島鏈，凸顯中國宰制島鏈能力及絕對存在感的戰略意圖，相關部署規模及演訓範圍，超過為了A2/AD（反介入／區域拒止）及其國土防衛的必要，明顯有展現將戰略縱深擴展至第三島鏈，並形成「宰制性力量」的戰略意圖。

官員說，從香格里拉對話，美國、歐盟等多國接連提醒要注意中國在印太的軍事擴張帶來的威脅以來，中國更有意凸顯自己在印太的絕對存在，不只要穿越第二島鏈，甚至企圖抵達國際換日線，直接和美國形成兩大強權，野心與企圖心相當宏大。

操練海空聯戰、模擬攻擊 施壓周邊國家

第二個戰略意涵，國安官員分析，中國演練封鎖全島鏈海空交通線，以衝突邊緣態勢對各方施壓，包括在東海、黃海、南海的演訓，並穿出第二島鏈，或在一、二島鏈間實施各種海空聯合作戰、反艦反潛、模擬攻擊，直到極具危險性的空中接近，明顯是要給予周邊各方高度安全壓力，試圖讓受壓力的各方改變某些對中國的政策，包括與其他各方安全上的協力合作。

國安官員指出，證據顯示，北京正極力對抗民主國家的集結，六月十二日、十八日英國、日本等國軍艦在台灣海峽自由航行後，中國隨即於十九日、二十日以「戰備警巡」為名，出動數十架軍機在我國周邊騷擾，並由中國國防部發表強烈聲明。官員評估，中國明顯是要在中東情勢緊張之際，以在印太的軍事投射，為其友方如伊朗政權緩和壓力。

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