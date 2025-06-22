罷馬文君、游顥補件 罷團︰有信心成案

罷免游顥的志工們昨日在南投市武德殿附近進行同意罷免宣講。 （曾琮愷提供）

2025/06/22 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中選會已公布廿四區立委罷免案成案，並定七月廿六日投票，很多人在關心「為何沒有馬文君、游顥罷免案」，「All罷馬」團隊強調，罷馬和罷游連署補件案，南投縣選委會六月廿七日才要開審查會，但兩罷團有信心罷免案會成案，雖未能趕上七月廿六日這班車，但不管投票日訂在哪一天，都相信可以罷免成功。

南投罷免立委馬文君、游顥團隊，是全台第一個被中選會通知二階連署補件的選區，比罷馬和罷游晚送補件的桃園萬美玲、邱若華罷免案，早已審完送中選會，並排定七月廿六日投票，罷馬和罷游團隊前晚到昨日不斷透過網路平台，跟關心的外地民眾說明，並強調有信心罷免案成案，且能投票罷免掉馬文君和游顥。

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昨日是週休假日，兩罷團把握時間辦宣講活動，投一「All罷馬」罷馬團隊在埔里總部辦小型公民講座，交換對民間公司要在埔里設掩埋場的看法，「All罷馬」表示，未來除了會有同意罷免宣講，也會舉辦類似的公民講座。

投二選區部分，協助罷游的「南投公民會社」會員、前民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷等罷游志工，昨在南投市武德殿附近進行同意罷免的街頭宣講，「去游除垢」罷團則支援中三補件，該罷團強調，未來罷游宣講活動會愈來愈密集，像廿九日下午就會邀「鷹爸」徐柏岳到中興新村快閃街講。

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