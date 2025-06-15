竹市雙罷總部成立》柯建銘：反共護台關鍵時刻

新竹市雙罷三階總部成立，民進黨立院總召柯建銘強調，未來四個月攸關國家安全保衛聖戰，籲全民來響應反共護台行動。（記者洪美秀攝）

2025/06/15 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕全國大罷免第一個成立三階罷免總部的新竹市雙罷（高虹安、鄭正鈐）總部昨在民進黨竹市黨部成立，民進黨立院總召柯建銘說，竹市是全國第一個成立罷免總部有特別意義，因為全國只有竹市是雙罷，具指標性，要罷免賣台、舔共、叛國的鄭正鈐，以及罷免貪污的高虹安。三階投票同意罷免後，還有第四階補選，未來四個月是攸關台灣國家安全的保衛聖戰，是台灣人反共護台的關鍵時刻。

柯建銘說，高虹安深陷貪污弊案被判刑，兩年多來對竹市完全沒做事，代理市長邱臣遠也是如此，竹市是科技的首都，應重回光榮感。而大罷免就是打一場反共護台的聖戰，現在是國家存亡關鍵時刻，籲全民對抗中國共產黨及國民黨，「國民黨不倒、台灣不會好」、「大罷免、大成功」。

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柯建銘也說，親共的藍白聯手阻擋中央建設預算，影響國家發展，竹市正是藍白合縮影，高虹安與鄭正鈐荒廢政務，整日忙於反罷免宣傳，辜負市民期待。籲市民三階段投票，勇敢投下「同意罷免」。

竹市雙罷發言人、陽明交大科法學院教授林志潔表示，罷免運動需要集體力量與場地支援，感謝民進黨竹市黨部無償出借空間，協助罷免團體持續推動行動。罷免是公民基本權利，反共是台灣人的責任與良知，這不分黨派，期盼各界為台灣、為新竹發聲、票投同意，民主永續。

雙罷領銜人戴振博說，此次大罷免是市民自發性的公民運動，高虹安與鄭正鈐應該正視民意，而非抹黑、矮化這場民主行動。籲市民三階勇敢站出來，對罷免投下同意票。民進黨竹市黨部主委施乃如也說，黨部樂意提供所需資源，支持民主運動，讓市民勇敢表達意見，共同淘汰不適任的政治人物。

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