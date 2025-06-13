焦點評論》兵推帶「內戰」風？

台北政經學院基金會和平安全研究中心（CPAS）10日舉行「台海防衛兵推」，開幕式合影。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/06/13 05:30

記者鄒景雯／特稿

立法院新近吹起一陣「內戰」風，這股與台灣時代利益相左的妖風究竟從何而來？為什麼由國民黨立委提案修法企圖法制化？巧合的是，幾乎在同一時段，民間一場名為「台海防衛兵推」的活動正在台北登場，其所鋪陳出的若干結論與新聞操作，似乎不時若合符節、在遙相呼應藍委在國會的行為？太多的疑問，顯露有一組人在一起設局、下同一盤棋？

之所以萌生此事背後恐怕並不單純的假設，在於這場兵推給予外界許多的不解。例如，主導者設定一個所謂就算敵軍進入台灣的領空領海，我們也不會有第一擊的敘述，這是在營造某種無能為力？這點非常詭異。事實上，所有的現代戰事，都不會等到人家進入領海領空才叫做開始，因為早在此前，包括先期的訊息戰、資安戰、法律戰等等複合式的攻擊，都會先一步展開，我方也勢必積極迎戰，甚至預為防範。但這部分此物卻盡付闕如，演出一個好似台灣只有束手無策。

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又如，特定勢力也在帶動大家的視角，思考老共極可能會拿下外島，但最後的因應方式，居然是安排出席兵推的藍委陳永康，提了一個法律修正案，白紙黑字要把我們的外島描寫成「因為國共還在內戰狀態」，所以如何如何，諸如限制或禁止水域的公告，由原本的國防部改由海委會公告；金門等離島周邊水域的司法行政事項，增訂要經由兩岸協商等等，不僅主動去主權，同時將中國對台的侵略行為變成內戰化的必然，等於置國家安全於險境。更甚者，當中國在國際間對台大興法律戰的同時，此舉形同替對岸創造正當性的基礎。

這次的民間活動，號稱將星雲集，極度權威，並以「美日台重大兵推」宣傳，然而整體氣氛卻被刻意朝著「中共奇襲登陸東部，台灣大門失守速度超出預期」、「外島要先用『內戰』狀態來拆彈」等「台灣這樣不行」的方向走，這是在設計這些外國將領背書？相信這些知名外賓對於兵推幕後的影武者並無戒心，也不會同意類似的角色扮演。

國家的利益是變動的，不同的時期肯定有依據當下時勢不同的取捨。「內戰」的概念，早在一九九一年因動員戡亂時期終止，不但已是過去的歷史，也成為現在的毒藥，這個時候不論政客用何種方式糖衣包裝，台灣都沒有服毒自盡的選項，因此修法也好，兵推也好，都必須回答提問，對民釋疑。

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