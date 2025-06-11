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    眾「星」雲集 民間版台海兵推登場

    民間自辦的「台海防衛兵推」昨在台北登場，前參謀總長李喜明（前排左起）、前美國太平洋司令布萊爾、前美國參謀首長聯席會議主席穆倫、台北政經學院基金會董事長黃煌雄、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前海上自衛隊幕僚長武居智久、前陸軍司令胡鎮埔等人出席。（記者塗建榮攝）

    民間自辦的「台海防衛兵推」昨在台北登場，前參謀總長李喜明（前排左起）、前美國太平洋司令布萊爾、前美國參謀首長聯席會議主席穆倫、台北政經學院基金會董事長黃煌雄、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前海上自衛隊幕僚長武居智久、前陸軍司令胡鎮埔等人出席。（記者塗建榮攝）

    2025/06/11 05:30

    想定2030年中國對台動武

    〔記者方瑋立／台北報導〕由台北政經學院基金會、和平與安全中心、中華戰略暨兵棋研究協會共同主辦的「台海防衛兵推」昨起登場，為國內首次由民間舉辦與兩岸衝突軍事層級相關的兵棋推演，以二○三○年中國對台動武為想定時間窗口，邀請台、美、日共九位退役上將、八位退役中將參演，層級為歷來最高。

    盼促進國際瞭解兩岸軍情

    台北政經學院基金會董事長黃煌雄指出，本次兵推針對解放軍可能對台採取的威懾、脅迫、懲罰、進犯等四階段行動，檢視國軍建軍備戰任務與台海防衛戰略是否須精進調整。他強調，兵推目的並非預測勝敗，而是期盼有助於強化我國國防事務、促進國際社會對兩岸軍情的瞭解。

    參演外賓陣容「星」光熠熠，包括前美國參謀首長聯席會議主席穆倫、前美國太平洋司令布萊爾、我國現任行政院政務顧問、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂，以及前海上自衛隊幕僚長武居智久；前國安會秘書長李大維、邱義仁，前行政院長江宜樺、前國防部長高華柱、蔡明憲、高廣圻，以及前內政部長葉俊榮等多位政要與會。

    前參謀總長李喜明表示，邀請美日資深退將，是希望模擬未來世界最真實的戰場想定，以客觀的國家利益、政策和戰略考量，決定相關介入行動。

    中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正說明，本兵推以二○三○年為背景，在假設台灣已取得所有規劃中的不對稱戰力及成熟戰法，驗證台澎防衛作戰的可行性。

    此外，為肆應兩岸急遽升溫之敵情威脅，國防部近日送抵立法院的最新書面報告陳述，國軍針對「聯合反制、整體防空、海上截擊」等作戰需求，編列特別預算執行「海空戰力提升計畫採購案」，並於二○二二至二○二六年間，依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，於最短期程內籌建成熟、效高及快速形成戰力之各式精準飛彈與海軍高效能艦艇。

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