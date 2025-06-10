涉性騷多名女下屬 少將成家麒調職

資源司人力資源處處長成家麒被控性騷，調任陸軍委員。（資料照）

2025/06/10 05:30

〔記者陳彩玲、黃靖媗／台北報導〕國防部驚爆性騷案，近期多次出現在螢光幕前的資源司人力資源處處長成家麒少將，被多名女部屬控訴於公開場合言語性騷擾。本報掌握，被害人至少三人，陸續向國防部部長室投訴，部長顧立雄得知後震怒，六月初已將成男調任陸軍委員。

國防部昨回應，在接獲申訴案後，國防部即依「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，採取隔離措施，將被申訴人調離營區調查，並保護當事人；全案現已成立性騷擾申訴會，將秉「毋枉毋縱」原則，如查證屬實，即依規定懲罰。

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據了解，成家麒原為憲兵二○四指揮部指揮官，二○二一年間，時任總統蔡英文考量憲兵執勤能量與溝通聯繫順遂，將二○四指揮部指揮官階級恢復為少將，成家麒也於七月一日從上校晉任為少將，因其能力受到肯定，於二○二四年六月一日調國防部資源司人資處長。

成家麒在資源規劃司主要負責規劃國軍整體人力與政策制定，以及管理募兵、兵役制度等，近期頻繁召開記者會對外說明規劃，最近一次則於五月廿八日，在國防部說明「國內外廠商水面無人載具展示活動」的記者會上現身。

未料，近期有多名成家麒帶領的女部屬，陸續向國防部部長室投訴，執行職務時，遭成男於公開場合言語性騷擾。據悉，第一位被害人出面控訴後，顧立雄立即要求成立調查小組，沒想到後續又有多名被害人出面控訴遭成男言語性騷，顧立雄得知後震怒，六月初已將成男調任陸軍委員接受調查。

調任陸軍委員接受調查

知情人士指出，成家麒管理嚴厲，不少官兵曾抱怨，成男時常會用歧視或性字眼辱罵下屬；本報掌握，這次性騷風暴，至少有三名以上被害人，至於是否有肢體上騷擾仍待釐清，並由總督察長進行法紀調查，若調查屬實會依情節輕重，祭出行政處分。

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