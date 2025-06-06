京華城案 勘驗柯文哲「小沈－1500」隨身碟

北院昨日勘驗柯文哲「小沈-1500」隨身硬。圖為柯文哲。（記者王藝菘攝）

2025/06/06 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，昨勘驗柯文哲的隨身硬碟「工作簿」excel表格等十九個檔案，以證明硬碟使用人、檔案作者、最後存取者皆是柯文哲。柯的律師蕭奕弘於勘驗後，認為應勘驗拷貝映像檔，「當庭存取原始硬碟，已破壞、污染了原始證據鏈」；但檢方和法官都認為，公開直接勘驗原始證據，符合刑事訴訟法規定。

污染證據？ 檢辯審激辯

法官為了保護隱私，勘驗時特地關掉投影幕、旁聽席前與延伸法庭的電腦螢幕，只有審檢辯看得到檔案內容，其中的「工作簿」excel表格檔案，第十二列是「2022/11/1-小沈-1500-沈慶京」。檢察官指出，其餘各列的當事人都已說明是交付給柯的金錢和經手人，可證是沈慶京親自交付一千五百萬元給柯文哲。

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「Women」資料夾 未勘驗

其餘十八個檔案，「人才庫」表格有多位企業人士的電話、Email、短評；衛生局傳給柯的新冠病毒確診通知簡訊；雙城論壇柯於致詞稿外口頭補充的三百字；數名副市長人選的資料與評價；市府人事檢討與安排；柯任職台大醫院時的白皮書及企業文化想法；幫前立委蔡壁如等三人出書寫的序；未勘驗疑有不雅片的「Women」資料夾。

勘驗結束後，蕭奕弘指出，整顆硬碟有卅一萬個檔案，包括一．五萬個文件檔，柯文哲沒印象看過「工作簿」檔案，作者、最後存取者「wen」只是電腦名稱，無法證明是柯製作；蕭並說，法官當庭存取硬碟原件，已破壞和污染原始證據鏈。

法官許芳瑜指出，法庭公開直接勘驗扣案原物，忠於證據價值，合法且有效，辯護律師若有意見，應提早具狀說明具體理由及必要性，而非當庭才提出。檢察官黃琬珺表示，法院基於直接審理原則，將原始證據呈現於法庭，當初查扣時亦全程錄影並貼封條、用印，律師閱卷時皆能看見，證據保存與勘驗皆合法。

威京集團主席沈慶京昨到庭後，表達身體狀況不佳，請求就近送台大醫院急救；法官則讓沈先退庭，派專車押返看守所戒護至部立台北醫院就診，院方已安排住院治療。

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