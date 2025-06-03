地制法初審 地方首長停職不給薪

新竹市長高虹安涉貪污一審遭判有罪，依「地方制度法」規定停職。（資料照、本報合成）

2025/06/03 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會昨天初審通過「地方制度法部分條文修正草案」，明定直轄市長、縣市鄉村等民選地方首長停職期間停發薪給，若依法復職後予以補發；此外，也將現行地方議員、市民代表四分之一婦女保障名額，改為三分之一任一性別保障原則，並於二○三○年十二月廿五日起適用。

初審條文通過，直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、村（里）長，停職期間，不得發給薪給，於其依選罷法規定復職後，或於其任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。

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另，現行地方制度法第卅三條規定，各選舉區選出的直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表名額達四人者，應有婦女當選名額一人；超過四人者，每增加四人增一人。初審條文修正通過，直轄市、縣市議員、鄉鎮市民代表在三人以上者，應有任一性別當選名額一人；超過三人者，每增加三人增一人，並增訂日出條款，自二○三○年十二月廿五日起適用。

此外，針對地方縣市政府副市長人數，國民黨立院黨團提出修正動議，欲將直轄市政府副市長人數由現行兩人增為三人，刪除二五○萬人口的門檻限制；縣市政府的副縣長人數則由一人增為兩人，自二○二六年一月一日起施行。

國民黨內政委員會召委牛煦庭說明，「財政收支劃分法」修正後，地方政府工作變多，因此明年一月一日配合新的預算一起上路。民進黨立委李柏毅批評，此項修法就是為了台北市長蔣萬安，猶如「蔣萬安寶寶條款」，若北市副市長李四川請辭去選舉，依照現行人口數，台北市將無法再補一名副市長，地制法、財劃法應整體討論，不應因人設事。因朝野對此未達共識，牛煦庭裁示，相關條文保留送政黨協商。

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