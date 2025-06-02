美國今年有30州議會 通過友台決議 學者：有助台美安全合作

外交部指出，今年以來，美國已陸續有30個州議會通過友我決議表達挺台立場。（資料照）

2025/06/02 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國今年已陸續有三十個州議會通過友我決議表達挺台立場。學者昨天指出，台美地方關係愈趨良好，對台美安全合作也會有影響；當台灣不只與聯邦政府建立聯繫，與每個地方政府都有更多連結，就會加強美國視台灣視為不可割捨重要盟友的條件。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示，近幾年美國地方政府有許多與台灣的交流，各個地方政府對台關係，都有愈來愈好的趨勢，歸功於台灣各個駐外館處長期打好與美國州政府與州議會的關係。

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陳方隅指出，過去有台灣半導體產業扮演「矽盾」的概念，但其實不只是高科技產業，只要台美在各個層面有人員、資產、廠房的流動，美國就會愈加重視台灣，更不可能失去台灣，因此台美地方關係愈趨良好，對台美安全合作也會有影響，未來也期待能夠由下而上地影響美國聯邦政府。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，現階段美國支持台灣已是兩黨共識，透過外交部與當地僑團的努力，以及美方態度的轉變，可以慢慢發現，許多過去很難在美推動的東西，近日都有辦法開花結果。

葉耀元表示，中國對台海的威脅、在台灣周遭海域的演習愈來愈頻繁，會讓美國地方政府擔憂未來與台灣在經濟、生意方面的往來受到影響，使美方不僅會透過聯邦政府的力量，也可能透過各州議會、各州的力量，想辦法給台灣更多支持。

葉耀元指出，當台灣不只與聯邦政府建立聯繫，與每個地方政府都有更多連結，就會加強美國視台灣視為不可割捨的重要盟友的條件。

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