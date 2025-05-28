拚三階投票 全台罷團陸戰衝了

「港湖罷秀」昨於台北市內湖成立總部，並邀來立委郭昱晴、陳培瑜、市議員林亮君、導演楊雅喆等人出席。（記者劉詠韻攝）

2025/05/28 05:30

〔記者蘇孟娟、黃旭磊、歐素美、蔡淑媛、劉詠韻、何玉華／綜合報導〕全國罷免藍委二階連署已送件三十一案，審查結果將陸續公布，為避免罷免熱度冷卻，罷團已經展開三階投票暖身。台中罷免廖偉翔的罷團「展翅廢翔」昨天誓師啟動掃街拜票，罷免藍委黃健豪及羅廷瑋的罷團也展開陸戰，街頭舉牌；台北市則有罷團成立「港湖罷秀」總部，推動罷免國民黨台北市立委李彥秀。

「展翅廢翔」掃街拜票 「港湖罷秀」總部開張

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中四罷團「展翅廢翔」昨天邀閩南狼、西屯南屯區台中市民進黨議員陳淑華、林祈烽、何文海與前議員張耀中等人，誓師啟動三階罷免投票陸戰，掃街出發前共同擲筊，結果出現「聖杯」，現場歡聲雷動，眾人齊呼「大罷免、大成功」。

掃街前擲出「聖杯」 現場歡聲雷動

「展翅廢翔」醫師志工杜承哲指出，中四區在五月五日送件，中央選舉委員會最快在六月十四日前宣布是否能夠進三階投票，若連署補件順利，依規定須在廿到六十天內辦理罷免投票，最快七月底前就有機會投票罷免廖偉翔。

中五區罷團「斷健行動」也啟動宣傳第三階罷免投票，志工在各路口舉起比關東旗大三倍的巨型大旗，志工強調公民運動尚未結束。中六區罷團「敲羅行動」指出，該區羅廷瑋近來密集舉辦「造勢會」，罷團也已啟動陸戰，到路口舉牌提醒罷免不能停。

至於中八選區罷免藍委江啟臣的罷團「一罷擊臣」指出，目前距離安全門檻仍差約二千份連署書；罷免藍委楊瓊瓔的罷團「中三拒瓔」指出，目前大概差五千份，會利用端午連假強力收件。

在台北市「港湖除銹」是罷免李彥秀的原始推動團隊，五月六日已完成第二階段連署送件。「港湖罷秀」是近日新成立的罷免李彥秀團體，昨天於台北市內湖民權東路成立總部，並邀來民進黨立委陳培瑜、台北市民進黨議員林亮君、導演楊雅喆等人出席。

「港湖除銹」昨上午發聲明，「除銹」與「罷秀」有不同的定位及行動，尊重及感謝所有關心罷免行動的公民團體，每一份投入都是民主的重要力量。「港湖罷秀」代表志工TC則指，罷免的力道不會因為團體變多而被分散，反倒將因此擦出更多合作的火花。

「港湖罷秀」指出，未來將在陸戰方面推出親子活動與民主論述課程，期許民眾能多吸收公民知識，進入投票階段後，總部也將舉辦開票活動，歡迎各罷團前來宣講。

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