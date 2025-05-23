《藍白刪預算》盧秀燕指中央拿地方出氣 綠批「倒果為因」

民進黨團總召王立任指出，藍白亂刪總預算，盧秀燕竟責怪中央。（資料照）

2025/05/23 05:30

盧︰地方補助款不得任意刪減 議員批立院亂砍預算 盧模糊焦點

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院國民黨與民眾黨聯手刪減中央總預算，行政院決定統刪地方政府的一般性補助款，台中市長盧秀燕廿二日出席行政院會時，抨擊中央統刪地方補助，將讓外界誤以為中央「對地方政府出氣」；多名民進黨市議員則痛批，是藍白立委亂砍預算，造成行政院施政困境，盧秀燕竟「倒果為因」、指責中央「對地方政府出氣」，根本模糊焦點。

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盧︰補助款多用在教育、社福

行政院日前宣布統刪中央給地方約廿五％一般性補助款，盧秀燕說，地方一般性補助款是法定預算，必須依法提供給地方政府，不得任意刪減，否則恐有違法疑慮，希望行政院務必依法行事。

她說，地方一般性補助款主要用在教育、社福及基礎建設等，是民眾最需要的預算，「統刪地方預算，會讓外界誤以為中央是否將預算被刪減的不滿，轉移到地方政府與民眾身上」，行政院不宜讓外界誤會是「對地方政府出氣」。

綠營︰藍白造成中央預算調度困境

台中市議會民進黨團總召王立任指出，藍白（國民黨與民眾黨）在立法院亂刪中央總預算，另又透過財政收支劃分法，再挖走中央一大部份預算下放給地方，造成中央預算調度困境，盧秀燕竟「倒果為因」責怪中央，根本模糊焦點；籲她與其轉移焦點怪中央，不如速跟黨內立委溝通放行中央預算。

議員︰已多次提醒盧勸自家立委

議會財經委員會召集人、議員周永鴻及財委會委員、議員陳俞融也抨擊，已在議會多次提醒盧秀燕，要勸自家立委慎審預算，以免影響地方補助款，不被盧當一回事，藍白聯手在立法院，不分青紅皂白大砍中央總預算逾二千億，造成行政機關無法正常施政，盧秀燕卻刻意迴避藍白立委的責任，顛倒是非、倒果為因，企圖用「對地方政府出氣」說法甩鍋中央。

陳俞融說，盧秀燕一邊支持財劃法修法，強調地方能多獲得補助，又要中央買單一般性補助款，雙重標準更令人錯愕。

台中市長盧秀燕出席行政院會時，抨擊中央統刪地方補助。（資料照）

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