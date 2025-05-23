自由日日shoot》政院統刪地方補助款25％ 綠轟藍白：狠砍預算讓全民受害

行政院統刪地方補助款，民進黨黨團幹事長吳思瑤昨表示，一切惡因皆源於藍白提案要求行政院自行刪減六三六億元。（記者王藝菘攝）

2025/05/23 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院大砍中央政府總預算，行政院將各縣市的一般性補助款廿五％改列為未分配數；在野黨則指控中央違法濫權，擬於今天院會提出主決議，要求足額撥付補助款。對此，民進黨團強調，「冤有頭債有主」，一切惡因皆源於藍白提案要求行政院自行刪減六三六億元，在野黨狠心報復國家，讓全民承受苦果，還試圖透過違憲的決議案洗白。

今年度總預算被在野黨大幅刪減凍結，亂象頻出。例如立法院未宣讀總刪減數，導致審查後歲出總數有爭議；刪減總數創歷史新高，較前三年平均增加六倍，衝擊業務運作；要求行政院自行調整刪減數六三六億元，有違權力分立原則；且刪減凍結集中特定機關業務費及特定項目，嚴重影響基本運作維持，而司法院、監察院等七個機關的預算刪減數超過原編預算案數，外交部預算甚至被重複刪減。

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吳思瑤：釋憲成功 就能解決總預算亂象

民進黨團幹事長吳思瑤受訪說明，在野黨剁掉行政院的肉、還要求自砍手腳，各部會預算幾乎被砍到僅能維持基本運作，在不得已的情況下，只能暫停分配廿五％中央撥補地方政府的一般性補助款，以彌補藍白要求自行刪減的六三六億元額度。

至於如何解套？吳思瑤表示，行政院已針對總預算案提出釋憲，希望憲法法庭能對此亂源做出終極裁判，因為立法院不能剝奪行政部門正常運作的權力，甚至無視憲法權力分立原則的精神，若最後能釋憲成功，就能解決總預算亂象。

吳思瑤提及，除了總預算案，行政院也對「財政收支劃分法」提出釋憲。藍白聯手從中央挖走三七五三億元撥補地方，儘管這筆款項可供地方政府調整財源，但現行暫停撥付的補助款，確實讓許多財政弱勢的縣市政府承受苦果。

批藍白主決議 明顯牴觸憲法精神

針對民眾黨團揚言提主決議，吳思瑤指出，民眾黨團總召黃國昌曾說「一定砍預算砍到國人有感」，已讓全民嘗到惡砍預算的苦果，做為加害人卻持續譴責受害者，此舉只是為他自己「洗白」，但該決議案同樣是指定預算用途、違反權力分立，已明顯牴觸憲法精神。民進黨團屆時將表達反對立場，預期該案會逕付二讀交黨團協商。

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