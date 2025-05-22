《台南》15條「中正路」更名 黃偉哲：衝擊最小先做

位於中西區中正路前端的台灣文學館，已象徵性掛牌「湯德章大道一號」。 （記者洪瑞琴攝）

2025/05/22 05:30

支持並配合中央政策 並舉2022年中西區中正路更名「湯德章大道」為例

〔記者洪瑞琴／台南報導〕內政部委託研究全台「中正路」改名相關政策方案，市長黃偉哲表示，支持並積極配合中央政策，將會尊重民意，以「衝擊最小、爭議較少」的區域先做，循序漸進逐步達成轉型正義目標。

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黃偉哲說，台南被譽為「民主聖地」，在台灣民主發展史占有重要地位，二○二二年起率先將中西區中正路部分路段更名為「湯德章大道」，原址「中正路一號」國立台灣文學館更名為「湯德章大道一號」，將配合中央政策逐步變更，讓轉型正義之路更加順暢。

需取得逾1/5戶長連署書面申請

民政局指出，包括新營、鹽水、白河、學甲、中西區等，全市共有十五條中正路，道路兩旁住戶約一萬二九八三戶，約二萬四三二八人。道路更名，需依規定取得道路兩旁設籍住戶戶長五分之一以上連署書面申請，再由戶政事務所調查取得道路兩旁設籍住戶三分之二以上之戶長書面同意後，即啟動辦理更名及門牌整編。

民政局將主動查訪了解連署意願

民政局局長姜淋煌表示，因道路更名後涉及門牌整編，影響道路兩旁住戶相關權益及使用習慣，因此將積極配合內政部政策，同時尊重市民意願、審慎評估，將採取主動查訪方式，以了解住戶意見及連署意願，作為辦理道路更名的依據。

市府逐步推動轉型正義，將中正路前段（湯德章紀念公園至忠義路）約一七○公尺，更名「湯德章大道」，範圍內的公家單位，包括台灣文學館、二二八紀念館（中西區圖書館）、消防史料館（一一九大樓舊址）都已象徵性掛「湯德章大道」門牌號碼。

文史工作者指以麻煩為理由是藉口

文史工作者王子碩認為，「中正路」更名本來就是基於人類最基本的良知一定要做，且該立即做的事。台灣戰後經國民黨長期獨裁統治，早已被改造成習慣活在這種扭曲價值中。由台中長達廿幾公里跨縣市的「台中港路」更名「台灣大道」為例可知，改戶籍麻煩為理由只是藉口，若最後「因民意反彈」而無法實施，代表國民黨過去數十年黨國洗腦至今依然影響深遠。

台南市「中正路」共有15條。（記者洪瑞琴攝）

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