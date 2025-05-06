拜會賴總統 日議員：台灣有事 等於世界有事

日本前經濟產業大臣、眾議員西村康稔（左）率團訪台，5日晉見總統賴清德（右），兩人握手致意。（中央社）

2025/05/06 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕日本前經濟產業大臣西村康稔眾議員昨率團會見賴清德總統。西村康稔指出，亞太地區的和平穩定攸關整個國際社會的和平穩定，因此可以說「台灣有事，等於世界有事」，理念相同的國家或同盟國家都必須緊密合作，並明確宣示此一訊息。

訪團成員還包括神奈川日華親善協會會長松本純、日本眾議員西銘恆三郎、佐佐木紀、簗和生與加藤竜祥等人。

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賴清德表示，近年中國持續對周邊國家實施灰色地帶侵擾，嚴重破壞區域和平與穩定，同樣位居第一島鏈的台灣與日本應該加強合作、共同應對，如果能在海洋安全、社會韌性及面對灰色地帶侵擾等面向強化合作，必能發揮嚇阻力量，確保印太地區的和平與穩定。

賴清德指出，面對全球經貿變局，台灣除了積極爭取參加「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」外，希望與日本早日洽簽經濟夥伴協定（EPA），開拓雙方在半導體、氫能、人工智慧及無人機等領域的產業合作，建立更緊密的經濟夥伴關係，共同強化「非紅供應鏈」韌性。

西村康稔表示，對於台灣積極申請加入CPTPP，他在擔任日本經濟產業大臣時即代表日本政府表達歡迎；他也相信台日在半導體領域的相互合作，可以讓半導體產業更加蓬勃發展，並建構更堅韌的供應鏈體系。

西村康稔提到，安倍前首相曾說「台灣有事，就是日本有事」，現在很多歐洲國家也非常關注亞太地區的和平穩定，因為亞太地區的和平穩定攸關整個國際社會的和平穩定，可以說「台灣有事，等於世界有事」，為了維持台海和平穩定，理念相同的國家或同盟國家都必須緊密合作，並明確宣示此一訊息。

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