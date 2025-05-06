為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拜會賴總統 日議員：台灣有事 等於世界有事

    日本前經濟產業大臣、眾議員西村康稔（左）率團訪台，5日晉見總統賴清德（右），兩人握手致意。（中央社）

    日本前經濟產業大臣、眾議員西村康稔（左）率團訪台，5日晉見總統賴清德（右），兩人握手致意。（中央社）

    2025/05/06 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕日本前經濟產業大臣西村康稔眾議員昨率團會見賴清德總統。西村康稔指出，亞太地區的和平穩定攸關整個國際社會的和平穩定，因此可以說「台灣有事，等於世界有事」，理念相同的國家或同盟國家都必須緊密合作，並明確宣示此一訊息。

    訪團成員還包括神奈川日華親善協會會長松本純、日本眾議員西銘恆三郎、佐佐木紀、簗和生與加藤竜祥等人。

    賴清德表示，近年中國持續對周邊國家實施灰色地帶侵擾，嚴重破壞區域和平與穩定，同樣位居第一島鏈的台灣與日本應該加強合作、共同應對，如果能在海洋安全、社會韌性及面對灰色地帶侵擾等面向強化合作，必能發揮嚇阻力量，確保印太地區的和平與穩定。

    賴清德指出，面對全球經貿變局，台灣除了積極爭取參加「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」外，希望與日本早日洽簽經濟夥伴協定（EPA），開拓雙方在半導體、氫能、人工智慧及無人機等領域的產業合作，建立更緊密的經濟夥伴關係，共同強化「非紅供應鏈」韌性。

    西村康稔表示，對於台灣積極申請加入CPTPP，他在擔任日本經濟產業大臣時即代表日本政府表達歡迎；他也相信台日在半導體領域的相互合作，可以讓半導體產業更加蓬勃發展，並建構更堅韌的供應鏈體系。

    西村康稔提到，安倍前首相曾說「台灣有事，就是日本有事」，現在很多歐洲國家也非常關注亞太地區的和平穩定，因為亞太地區的和平穩定攸關整個國際社會的和平穩定，可以說「台灣有事，等於世界有事」，為了維持台海和平穩定，理念相同的國家或同盟國家都必須緊密合作，並明確宣示此一訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播