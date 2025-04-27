綠委：凱道集會 淪國民黨權鬥舞台

國民黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，該活動淪為國民黨內權力鬥爭的擂台，爭相喊政治話術，卻缺乏對國家發展的正向論述。（記者田裕華攝）

2025/04/27 05:30

〔記者陳政宇、羅國嘉／綜合報導〕國民黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，黨主席朱立倫宣布立法院五二○後要立刻提出罷免總統賴清德。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，該活動淪為國民黨內權力鬥爭的擂台，爭相喊政治話術，卻缺乏對國家發展的正向論述；且總統罷免案須全體立委三分之二同意，藍白合都做不到，朱藉不可能的方案來逃避其無能，若罷免失敗就該辭黨主席。

藍白上街頭 賴：證明台灣沒有獨裁者

針對在野質疑賴清德「獨裁」說法，賴總統昨天於基隆回應，國民黨跟民眾黨號召群眾走上街頭，他們的活動也正足以證明，台灣是一個民主的國家，有集會結社的自由，也有言論自由，沒有戒嚴，也沒有獨裁者。

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至於藍白所指控的司法不公，賴清德也說，不可以因為自己的政黨裡面有人涉及不法，司法單位偵辦，不僅不思反省檢討，反而砲打司法，將司法案件政治化，這對民主的傷害何其大？

對於朱立倫主張罷免總統，民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，從台北市長蔣萬安日前提出「倒閣說」也好，現在朱拋罷免賴清德也好，都是基於個人的政治算計，將倒閣或罷免等憲法行為當作自己競逐政治權力的工具，毫無正當性。昨天的活動再次印證，這是國民黨內權力競爭的擂台，眾人爭相喊出政治話術、拚命搶發球權，卻鮮少看到有關國家發展的正向論述，大多都是面向黨內的訴求，而非針對整個社會。

立委郭國文也說，國民黨連立委的罷免案都搞出幽靈連署，害藍營青年被抓，朱立倫還想罷免總統賴清德？這個黨主席到底要多沒擔當，才會不斷提出一點責任都沒有的方案。

​郭國文指出，就算藍白合都做不到總統罷免案；但藍白合做得到的倒閣，朱立倫卻不敢面對。朱藉由不可能的方案來逃避自己的無能，若國民黨發起罷免總統失敗，朱應該負起政治責任、請辭黨主席。

針對在野黨所提訴求，民進黨發言人吳崢說，出席集會的藍白政治人物機關算盡，有想拚連任的、想選黨主席的、想保住立法院長位子的，都僅思考政治前途，統統不是為民生或民主，相信人民都看在眼裡，並將給予最嚴厲的制裁。

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