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    藍委鄭正鈐疑動員移工上凱道 勞動部︰雇主可罰15萬

    藍白在凱道舉辦四二六集會，有直播主發現有移工戴著「新竹市立委鄭正鈐」帽子參加。（取自網路）

    藍白在凱道舉辦四二六集會，有直播主發現有移工戴著「新竹市立委鄭正鈐」帽子參加。（取自網路）

    2025/04/27 05:30

    〔記者洪美秀、李靚慧／綜合報導〕藍白昨天在凱道舉辦四二六集會，多個縣市動員民眾搭遊覽車北上，有直播主在隨機訪問動員參加集會的民眾時，發現有一群戴著「新竹市立委鄭正鈐」帽子的男子也在集會人群中，卻是講越南話，受訪時稱是有大哥帶他們來的。有網友痛批鄭正鈐違法動員外籍移工到凱道，新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔也質疑，這明顯違反就業服務法。

    鄭辦稱沒有動員

    國民黨新竹市黨部昨表示並未動員；鄭正鈐辦公室則說，支持者因下雨向服務團隊索取帽子，事後了解，當天部分參與者為持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與。

    勞動部昨指出，若雇主違反就業服務法，最重裁處十五萬元罰鍰，還可廢止聘僱許可；勞動部將與移民署共同查處違規行為。

    一名YouTuber昨在網路貼出一段「外籍移工被找來充人頭！鄭正鈐動員移工被抓到」的影片，影片採訪中，一群戴著「立委鄭正鈐」藍色帽子的移工們表示不知道為何來這裡，是一位大哥帶他們來的。

    林志潔質疑，鄭正鈐等人在民主國家跑到凱道去反獨裁已經莫名其妙，竟還動員移工，請問這沒違法嗎？請問這些移工是從哪裡被動員來的？移工未經許可、兼差賺外快是違法的，要移工在假日額外加班而沒給錢，一樣是違法的。鄭正鈐身為立法委員，不會連就業服務法都陌生吧？

    對此影片，勞動部指出，根據就服法第五十七條第三款規定，雇主不得指派聘僱的移工從事許可範圍以外的工作。

    勞動部表示，若經查明本案的雇主確有上述違規情事，將依違反就服法第六十八條第一項、第七十二條第三款規定，裁處雇主新台幣三萬元至十五萬元罰鍰。另依違規指派移工人數按一比一廢止聘僱許可，並管制兩年後續申請案件不予許可，將會與內政部移民署共同查處違規行為。

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