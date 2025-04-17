中選會告發41件罷免案涉偽造》罷綠1923vs.罷藍12 死亡連署數量懸殊

全國幽靈連署不斷，中選會向最高檢察署告發四十一件涉嫌偽造或往生者連署的罷免案。（資料照）

2025/04/17 05:30

〔記者李文馨、陳嘉怡／台北報導〕全國幽靈連署不斷，中選會向最高檢察署告發四十一件涉嫌偽造或往生者連署的罷免案。根據第一階段查對結果（不含補件），十七件民進黨立委、八件泛綠議員罷免案的死亡連署相加高達一九二三件；十五件泛藍立委及遭停職的新竹市長高虹安罷免案相加僅有十二件死亡連署，罷藍、罷綠數據相差懸殊。

法務部長鄭銘謙昨表示，只要有罷免連署涉及偽造文書、不實等問題，民眾提供相關資料檢舉，檢察署都會嚴正辦理，並強調偵辦案件絕無立場、有證據就辦，盼維持乾淨選舉罷免環境，落實民主政治。

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根據一階查對，並篩選「提議前死亡」、「有偽造情事」的罷免案，據統計，卅五件泛藍立委罷免案中，有十五件涉死亡或偽造連署，包含國民黨立委王鴻薇、葉元之、林沛祥、牛煦庭、魯明哲、鄭正鈐、邱鎮軍、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、馬文君、游顥、丁學忠、傅崐萁，以及無黨籍立委陳超明。總共有十二件涉死亡連署、一百六十件涉偽造文書，其中以林沛祥案一一六件涉偽造情事最多。

其餘包括藍委李彥秀、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華、羅廷瑋、黃建賓、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯等廿件罷免案則完全沒有偽造或死亡連署。

至於藍營遞交的十七件民進黨立委罷免案，全數皆有死亡連署，包含吳思瑤、吳沛憶、李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡奇昌、何欣純、林俊憲、王定宇、陳冠廷、王美惠、黃捷、許智傑、陳俊宇、伍麗華、陳瑩，總共有一七八四件涉死亡連署、四十二件涉偽造，其中有八案死亡連署破百件。

中選會副主委陳朝建受訪表示，如有一件以上是提議前死亡簽署或有其他疑似偽造情事，選務機關就會依法循例進行職務告發，轉由司法檢調機關依法偵辦。

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