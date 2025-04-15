大學生自主發起大罷免活動 鄭英耀：尊重學生公民行為

多所大學學生自主發起罷免相關活動，教育部長鄭英耀昨日表示，教育部尊重學生的自主擺攤活動。（記者羅沛德攝）

2025/04/15 05:30

〔記者林曉雲、林哲遠／台北報導〕大罷免活動各地積極進行中，多所大學學生自主發起相關活動，部分遭到學校阻攔，教育部長鄭英耀昨日表示，大罷免的對象各黨皆有，與政黨無涉，教育部尊重學生的自主擺攤活動。中選會昨也說明，罷免「辦事處」相當於選舉的競選總部，與罷免「連署站點」及擺攤等活動屬兩件事。

立法院教育及文化委員會昨日安排教育部業務報告，鄭英耀在會前接受媒體訪問，以及對立委范雲等人質詢回覆均強調尊重學生的公民行為。

請繼續往下閱讀...

鄭英耀表示，「教育基本法」規範學校須行政中立，教育部以前曾兩次發函通令各大學，要求學校應謹守校園中立，也就是說禁止學校將場地借給政黨從事相關活動，這是屬於規範校方的部分。鄭英耀指出，校園民主化、校園的自由民主是台灣高等教育最珍貴的資產，學生基於言論自由及公民活動，應該給予尊重，這是非常明確的。

鄭英耀在回答范雲質詢時強調，「教育基本法」不應該拿來剝奪學生的政治表達和主張，學生自主性活動，校方不能以「教育基本法」的教育中立為由，拒絕提供場地給學生。鄭英耀也說，未兼行政職的大學教師，課後如果在校內設攤收取連署書等行為，屬於個人言論自由及校園民主的一環，也應予以尊重。

鄭英耀昨也再度表示，台灣就是一個主權國家，他的名字叫中華民國。有媒體再問教長是否認同台灣中國一邊一國？鄭英耀明確表示，這無庸置疑。

針對有大學生在校內擺攤收連署書，是否違反「選罷法」規定，中選會昨說明，罷免「辦事處」相當於選舉的競選總部，與罷免「連署站點」及擺攤等活動屬兩件事，依照該法第八十六條規定，是就罷免「辦事處」做規範，並非就「連署站點」及連署活動做規範。

中選會補充，「連署站點」或其擺攤之相關活動所涉及之相關各該法律、自治法規等，往往與公職選罷法無關，如可能另涉及教育基本法或大學自治等範疇，或另涉及行政中立法、各地市縣或鄉鎮市區公園管理規定等，並非選務機關所掌理範疇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法