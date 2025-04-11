誤指外交部專員是共諜 徐巧芯再度鞠躬致歉

國民黨立委徐巧芯九日質詢誤指外交部何姓人員涉入共諜案，昨再次向外交部政次陳明祺致歉，並於會場外九十度鞠躬道歉，稱針對誤植照片、職位造成當事人困擾，向外交部、當事人及其家屬表達最深歉意。（資料照）

2025/04/11 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委徐巧芯九日指控國安會秘書長吳釗燮的何姓助理為共諜，卻公開用了外交部何姓專員的姓名與照片，經國安局與外交部提醒「錯誤資訊」，更引發何姓專員家屬強烈不滿。徐巧芯十日在立法院外交及國防委員會，再次向外交部政次陳明祺致歉，並於會場外九十度鞠躬，向外交部、當事人及其家屬表達最深歉意。

徐巧芯九日質詢誤指外交部何姓人員涉入共諜案，還於簡報中公開該員照片與個資，國安局長蔡明彥答詢時提醒徐「注意個資問題、資料錯誤」，但徐堅稱資料來源是「網路公開」，並無觸法；外交部長林佳龍當天受訪時同樣指出，可能是名字很像導致徐資訊有誤。

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專員妻批徐「栽贓陷害 一定要罷免」

徐巧芯九日晚間向媒體針對「不慎」誤植照片致歉，仍引起何姓專員的妻子強烈不滿。據確認，何妻當晚在社群發文痛批徐巧芯是「血淋淋的栽贓陷害」，並指徐明明已知資訊錯誤，卻仍用「連連看」的方式將丈夫的名字、照片公布於臉書，事後又將「道歉啟事」改為「新增回應」。

何妻強調，這就是為什麼一定要罷免徐巧芯，誤導網友暗示政府無能，「難道不用負責嗎？」

徐巧芯昨於立院外委會質詢台上，向陳明祺鞠躬道歉，在步出會場後，再度於媒體鏡頭前九十度鞠躬。徐指出，已致電林佳龍清楚表達歉意，「說錯就是說錯了，也誤用照片」。徐說，非常抱歉造成當事人困擾，她要向外交部、該常任文官何先生與其家屬表達最深的歉意。

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