美眾議員提法案 改變台灣地位 需台灣人民同意

美國聯邦眾議員康諾里和金映玉等人，三月卅一日提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強調聯合國大會第二七五八號決議並未涉及台灣，美國反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議（路透，資料照）

2025/04/02 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦眾議員康諾里和金映玉等人，三月卅一日提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強調聯合國大會第二七五八號決議並未涉及台灣，美國反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議，並要求美國運用影響力，抵抗北京在國際組織扭曲涉台決議的行為。

促美抵抗北京扭曲涉台決議

共同提案人還包括民主黨議員貝拉、泰塔斯，以及共和黨議員費茨派垂克等人。

請繼續往下閱讀...

「台灣國際團結法案」曾在二○二三年七月於眾院過關後止步。法案指出，聯大第二七五八號決議承認中華人民共和國政府是中國在聯合國的唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

法案要求美國政府提供報告，列舉中國過去或正在進行的各種手段，阻撓台灣參與國際組織，並破壞台灣與其他國家關係的具體行動。美國在各個國際組織的代表，應該透過發言權、投票權及影響力，倡導這些組織抵抗中國試圖扭曲涉及台灣的決議、用詞、政策或程序等作為，並鼓勵美國的盟友和夥伴在適當情況下，反對中國試圖破壞台灣邦交及與非邦交國的夥伴關係。

康諾里透過聲明指出，長久以來，中國在國際組織中扭曲政策及程序，以宣示其對台灣的主權，對全球健康、治理及安全工作造成損害。「台灣國際團結法案」以「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（TAIPEI Act）為基礎，旨在進一步反擊中國將國際組織「武器化」，聲稱台灣是中國的一部分的行徑，確保美國支持台灣人民的願望及最大利益。

金映玉則指出，北京持續竭盡全力孤立台灣，並壓制台灣在世界舞台上的聲音。台灣在民主治理和全球衛生安全方面擁有成功的紀錄，台灣的觀點應該被聽見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法