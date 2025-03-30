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    首頁　>　政治

    大罷免連署倒數 頭號目標傅崐萁僅38％

    新北市公民團體「雙和罷團」昨天在中和八二三紀念公園舉辦「反共音樂會」，邀請台北市、新北市和雲林的十一個罷免團隊，協助民眾填寫藍委罷免連署書，是首度跨區範圍最大罷免連署活動；此外也有政界、學術界、音樂界、網紅界等各路人馬，以反共為主題，共同為全台大罷免連署加油打氣。（圖文：記者翁聿煌）

    新北市公民團體「雙和罷團」昨天在中和八二三紀念公園舉辦「反共音樂會」，邀請台北市、新北市和雲林的十一個罷免團隊，協助民眾填寫藍委罷免連署書，是首度跨區範圍最大罷免連署活動；此外也有政界、學術界、音樂界、網紅界等各路人馬，以反共為主題，共同為全台大罷免連署加油打氣。（圖文：記者翁聿煌）

    2025/03/30 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕大罷免戰火持續，本週二階連署將邁入倒數卅天，國民黨立委黃建賓罷免案首先將於五月二日截止收件，不過至今連署比例不到三成，被視為罷免頭號目標的國民黨團總召傅崐萁也僅有卅八．七％。罷團人士受訪強調，本週清明連假為關鍵一戰，盼所有返鄉民眾站出來罷免藍委。

    根據「反共護台志工聯盟」官網統計，目前卅五件藍委罷免案中，僅有四件罷免連署比例達門檻的一半，且皆落於都會地區，包含新北葉元之六十六．二％、台中羅廷瑋六十五．一％、台北徐巧芯六十三．九％、台北李彥秀六十二．九％。其餘包含花蓮傅崐萁僅有卅八．七％、新竹縣林思銘卅．六％，最快截止送件的台東黃建賓也僅有廿八．六％，進度堪憂。

    據悉，民進黨十九日宣示投入大罷免行動後，旋即邀集各地方議會黨團幹部與二○二四立委落選人開會，口頭訂定「得票數三成」做為每位民進黨縣市議員的罷免連署書責任額。雖黨中央矢口否認，但該制度早已落地執行，從祭出兩聯式「簽收單」，轉為要求議員將連署書送黨中央，每週五計算KPI後轉交給各罷團。

    對此，中部罷團人士受訪表示，有議員從罷免初期就給予不少協助，包括轉介連署資訊、轉交罷免連署書，但責任額制度半路殺出，也讓許多議員前期的幫助如同做白工；罷團為了該制度要開立收件證明，增加行政負擔，且一次大量湧進連署書，也會影響他們的行政作業。

    據悉，新竹市某議員昨就四處向罷團索連署書，並向罷團抱怨說，早就將連署書送出去了，黨中央太晚說，導致現在增加好多負擔。

    北部罷團人士提到，部分議員可能會為了儘速達到連署額度，造成送出的連署書品質不佳，不僅造成罷團在造冊作業上的麻煩，若被剔除過多的重複連署，輕則要花時間補件，重則可能打擊罷團士氣。

    民進黨責任額 罷團憂影響品質

    不過，也有罷團人士持正面態度，表達歡迎民進黨公職人員陪同掃街、壓陣，因為這可減少行政阻礙，「有議員在，警察的態度差很多」。

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