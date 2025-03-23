葉霸批傅崐萁：不學無術 胸無點墨

罷免團體昨舉行記者會，共同呼籲民眾響應大罷免，師鐸獎教師葉春蓮（前排右起）、聯電創辦人曹興誠及九旬國寶級作家李喬、明道大學前校長陳世雄等出席。（記者田裕華攝）

2025/03/23 05:30

李喬：如果需要為台灣犧牲 「我願意第一個」

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免潮，國民黨團總召傅崐萁被視為頭號目標；花蓮傳奇名師「葉霸」葉春蓮昨特別從花蓮親赴台北參加罷免團體舉辦的記者會時表示，傅崐萁是連生物都稱不上的「病毒」，並點評傅崐萁：「不學無術、胸無點墨」。住在南投的九旬國寶級作家李喬也首次為罷免現身台北，他說，為了台灣必須要站出來，保護台灣也是保護自己與後代，如果有需要為台灣犧牲，「我願意第一個」。

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陳世雄：藍白染中共殭屍病毒 需要清除

明道大學前校長陳世雄表示，立法院從去年開始生病了，因為有「惡性腫瘤」，也就是藍白立委傳染「中共殭屍病毒」，只要藍白黨鞭傅崐萁、黃國昌一提案，他們就會沒有靈魂、沒有腦筋地通過；台灣需要大家到連署站，把癌細胞清除，呼籲軍公教、國民黨員及農民一起參與第二階段連署。

「傅崐萁在花蓮的時間這麼長，他糟蹋花蓮，讓花蓮不再美麗，讓花蓮發臭了，何其忍心！」葉春蓮說，花蓮是她的故鄉，傅崐萁從來就不在乎人民，也不在乎花蓮縣居民。她表示，如果傅崐萁在她班上，他會得到八個字：「不學無術、胸無點墨」。

領銜罷免南投縣立委邱鎮軍的李喬現身台北指出，中國國民黨會來台灣是因為中國共產黨，如今國民黨政治人物完全放棄立場，和中共站在一起，「這是台灣的敵人，這什麼東西啊！」他強調，他今年九十二歲，未來台灣需要他，他隨時願意走到前面，如果為了台灣需要犧牲身體，「我願意第一個！」

「我只是志工，這次真正的罷免總召集人是傅崐萁」，聯電創辦人曹興誠說，大家以反共、剿匪、清除內奸為訴求，國民黨想將罷免定調為藍綠對抗，但罷團沒有一個替民進黨跑腿，而是為台灣努力。他表示，這次罷免一定會大成功，因為罷免前高雄市長韓國瑜的團體曾說，當罷免出現歡樂氣氛就成了。

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