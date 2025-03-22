劉世芳︰罷免連署 不適用集遊法

台北市長蔣萬安表示，北市警察局輔導罷團申請集會遊行，是依照行政院以及內政部的指示，要確保近期各項罷免活動的安全。（記者林承鴻攝）

2025/03/22 05:30

蔣萬安︰是依照政院指示 卓揆打臉︰北市警若不能理解 將做必要處置

〔記者李文馨、陳政宇、林承鴻／台北報導〕台北市政府要求罷免活動要申請集會遊行，並稱是源於行政院要求。對此，行政院長卓榮泰昨在立法院受訪說，若北市警方無法理解所謂真正保護人民安全的意義與合理做法，必要時要做出必要的處置；內政部長劉世芳也明確表示，罷免連署不適用集遊法。

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台北市議員簡舒培接獲北市府人員爆料，警察局十九日上午緊急召開會議，會中統一要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」；北市府發言人李政軒表示，市警局已經說明，連署活動要申請集會遊行是源於卓榮泰、劉世芳，希望罷免活動能夠加強維安的需求。

台北市長蔣萬安受訪時也說，警察局是依照行政院及內政部的指示，在例行週報邀集分局長討論，針對近期各項罷免活動如何落實中央指示、確保活動安全，基於警政一條鞭，尊重警察局的專業。

但卓揆在立院受訪時指出，劉世芳已經非常清楚說明，他不再重複。他強調，若是北市警方無法理解所謂真正保護人民安全的意義與合理做法，他會請劉再明確指示一次，必要的時候做出必要處置。

劉世芳︰警方保持中立 保障人民選舉罷免權利

劉世芳前天在部務會報會後記者會說，不管是哪個政黨或公民團體，如果要在公共場合設置罷免攤位，內政部希望能保障他們的安全，沒有要求罷免團體擺攤位時要依據「集會遊行法」申請，「擺攤位與集會遊行是不同的概念」。

媒體昨詢問劉世芳，罷免活動是否適用集會遊行法？她重申「沒有」，但她也表示，有沒有適用集遊法，內政部都尊重；她了解台北市政府的單行法規中，對於集會遊行有比較嚴格規定，例如需要提出新台幣三萬元保證金、一週前提出，這會造成人民團體誤解。

她強調，相信台北市警局是基於維護安全，所以提出此做法，但無論如何，警方都保持中立，警方在保護人民安全時，也要保障人民執行選舉、罷免權利。

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