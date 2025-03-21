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    首頁　>　政治

    駁黃珊珊非政治獻金說 李俊俋：柯文哲早知須申報

    針對民眾黨前主席柯文哲因2024總統大選政治獻金申報，遭監察院裁罰並沒入一事，時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊昨在立法院表示，監察院顯有違失，將依法提申訴救濟。（記者叢昌瑾攝）

    針對民眾黨前主席柯文哲因2024總統大選政治獻金申報，遭監察院裁罰並沒入一事，時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊昨在立法院表示，監察院顯有違失，將依法提申訴救濟。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/21 05:30

    黃稱演唱會、競選小物所得非政治獻金

    〔記者謝君臨、李文馨、陳政宇／台北報導〕監察院認定民眾黨前主席柯文哲政治獻金案違法，裁罰三七四萬元並沒入五五七九萬餘元。民眾黨政治獻金善後小組召集人黃珊珊昨指出，柯舉辦的演唱會與木可公司販售競選小物所得並非政治獻金。監察院秘書長李俊俋則強調，目的是選舉募款的都視為政治獻金，都要申報收入和支出。他也提及，柯於二○一八年競選台北市長時競選小物部分統統有申報，為何二○二四年就不知道要報？

    黃珊珊表示，柯文哲演唱會與木可公司販售小物所得，均屬有相當對價的正當商業行為，監察院裁處沒入，顯於法不合，有重大違誤。監察院可依法檢視政治獻金有無核實申報，但不該把「非政治獻金」視同政治獻金，甚至擴權裁罰，侵害人民權益，他們會依法提出相關救濟。

    李俊俋指出，柯文哲早在二○一八年就知道競選小物的收入、支出都要申報，柯當年在選台北市長時，其競選小物統統都有申報政治獻金的收入和支出，「為什麼到了二○二四年就不知道要報？」這才是最大的問題。

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