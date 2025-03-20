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    首頁　>　政治

    多筆「現金捐贈九九九九九元」 監院：尚無證據認定與威京集團相關

    民眾黨前主席柯文哲違反「政治獻金法」遭監察院裁罰。針對外界質疑有多筆「現金捐贈99999元」與京華城案相關，監察院表示，尚無具體證據認定捐贈者與威京集團可能相關。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲違反「政治獻金法」遭監察院裁罰。針對外界質疑有多筆「現金捐贈99999元」與京華城案相關，監察院表示，尚無具體證據認定捐贈者與威京集團可能相關。（資料照）

    2025/03/20 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲違反「政治獻金法」遭監察院裁罰。針對外界質疑有數人反覆多次捐贈，並有多筆「現金捐贈九九九九九元」與京華城案相關，監察院表示，單筆申報捐贈該金額共有卅三筆，皆透過第三方支付平台捐贈，尚無具體證據認定捐贈者與威京集團可能相關。

    難認定違法事項共5大類

    監察院廉政委員會昨審議通過「一一三年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告。對於社會各界反映及檢舉柯文哲疑涉其他多項違法情事，監察院指出，經調查及約詢後，認定依現有事證難認違法事項共有五大類。

    首先針對外界質疑申報的現金捐贈筆數比例過高，監院說，經查證結果，這是登帳人員將第三方支付代收的捐贈，錯誤登載為「現金」，實際應登載為匯款捐贈的比率為九十二％，結案後將限期要求被查核人更正。

    至於申報有數人反覆多次捐贈並有多筆「現金捐贈九九九九九元」，被質疑為京華城案相關。監察院認為，根據「政治獻金法」的捐贈限額規定，是以同一年度的金額加總，並無次數限制。又查九萬九九九九元共卅三筆，皆透過第三方支付平台捐贈，尚無具體證據證明捐贈者係與威京集團可能相關。

    對於外界質疑申報多筆收入的捐贈者地址不在本國，疑屬於外資捐贈部分，監察院指出，經查共計一六六筆，均符合規定登載。

    此外，有人質疑申報高額競選總部裝潢費，監察院表示，經查證結果，均有施工查驗證明、合法憑證及價金給付金流，難認未符支出規定。

    監察院也說，對於購買SOGO禮券疑有違法或去向不明一事，經查證結果，有合法憑證及金流，並作為員工福利用途。

    此外，監察院提到，柯文哲代理人黃珊珊今年一月及二月函監察院，請求對會計報告書補報更正及剔除錯誤，經監察院廉政委員會審核決議不同意。依相關規定，本案自去年八月十二日啟動查核程序起，就沒有由擬參選人申請更正致變動查核標的餘地。

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