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    首頁　>　政治

    修軍審法 賴清德：絕不影響軍中人權 更非戒嚴

    兼任民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中執會強調，現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，對一般民眾及軍中人權，絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。 （資料照）

    兼任民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中執會強調，現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，對一般民眾及軍中人權，絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。 （資料照）

    2025/03/20 05:30

    〔記者陳昀、方瑋立／台北報導〕總統賴清德上週召開國安高層會議，盤點五大國安統戰威脅及十七項因應策略，其中全面檢討修正「軍事審判法」引起關注；兼任民進黨主席的賴清德昨在民進黨中執會強調，現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，對一般民眾及軍中人權，絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。

    顧立雄：非現役軍人不會上軍事法庭

    國防部長顧立雄昨在立院答詢時也明確表示，非現役軍人不可能會上軍事法庭。

    顧立雄昨赴立院外交及國防委員會報告業務概況，朝野立委關心軍審制度配套措施。民進黨立委王定宇質詢時表示，軍事檢察官獨立作業，但軍法官仍在國軍指揮鏈中，有學長學弟、長官部屬之分，外界就會懷疑有外部干擾和操控。

    對此，顧立雄回應，「（軍法官）審判的部分不可能會在指揮鏈裡面」，但軍事檢察官行政上，目前設定為外部獨立、內部檢察一體，等相關修法綱要提出後可再討論。

    國民黨立委翁曉玲質疑恢復軍審是否想「一網打盡」，不管審判對象是否為職業軍人，只要是中間人或與軍人有關，未來所有案件都會併到軍事法院審判；同黨立委馬文君也以名嘴言論「馬文君上軍事法庭還有命嗎？」提出同樣質疑。顧立雄皆嚴正澄清，憲法有保障非現役軍人不受軍事審判，「不是軍人不可能會上軍事法庭」。

    賴清德昨也在民進黨中執會對此提出說明。據轉述，賴清德指出，他上週在總統府召開國安高層會議，要求全面檢討修正「軍事審判法」，引起社會的關注，他要再次向全體國人報告，去年因共諜案起訴人數共六十四人，有六十六％是現役和退役軍人。

    賴：軍人涉叛亂等軍事犯罪才送軍審

    賴清德說，這次的檢討修正，是針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，「對廣大的一般民眾、以及軍中人權，絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。」

    賴清德表示，國軍是面對中國威脅的最前線，更是守護國家最重要的力量；民進黨政府一路走來，都以堅定承諾和實質行動，持續提升國軍的待遇和戰力。同時，面對現役、退役極少數軍人，被中國收買、出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的同袍、國家和國人的行為，政府也必須透過具體作為，來因應和防堵。

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