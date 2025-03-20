民進黨縣市黨部、服務處 成罷免連署站

民進黨秘書長林右昌（中）昨表示，即起各縣市黨部及所有黨公職服務處變成「民主連署站」，代收第二階段罷免連署書。（記者王藝菘攝）

2025/03/20 05:30

林右昌︰黨公職五大行動「為公民加油」 反制國民黨干擾

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免熱度持續增溫，目前已有卅五位泛藍立委通過第一階段罷免提議，進入第二階段連署收件。民進黨秘書長林右昌昨宣布，即日起民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書，反制國民黨對公民的干擾、刁難，全體黨公職將以五大行動，一起「為公民加油、為台灣出力」。

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全力協助二階連署 拚35件全過

據悉，黨內高層昨在中執會下令，全力協助公民團體第二階段罷免連署，並以卅五件全數過關為目標。

林右昌表示，近來公民團體與志工個人被國民黨嚴重地行政干擾、刁難，甚至遭到騷擾、恐嚇與暴力威脅，支持連署的店家被國民黨執政縣市針對性地施壓，查消防、查衛生、勞檢；公民團體依法申請場地，卻申請不到，或申請到了又被臨時無故取消等。民進黨守護民主與公民團體的人身安全責無旁貸，必須挺身而出。

林右昌指出，民進黨全國各縣市黨部主委會議昨天討論並做成一致決議，要求所有黨公職做到以下五項工作。第一，即日起民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處，轉化為挺公民的「民主連署站」；第二，協助招募及訓練志工；第三，維護公民行動不被侵擾；第四，協助文宣擴散；第五，協助後勤及行政作業。林強調，此時此刻必須挺身而出，守護公民及民主，一起「為公民加油、為台灣出力」。

被問到這能否解讀為傾全黨之力挺罷免？林右昌說，民進黨完全尊重公民團體的主體性，並提供必要的協助，民進黨是站在協助與支援的角度，由於公民團體在各地碰到非常多干擾、刁難等「反民主」的狀況，為了守護台灣民主、保護公民團體人身安全，民進黨必須有相對應作為。

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