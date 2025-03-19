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    預算遭重砍「無路可走」 監院將聲請釋憲、暫時處分

    監察院昨針對預算遭刪減將聲請釋憲並舉行記者會，秘書長李俊俋說明預算被大砍業務窒礙難行，必須聲請釋憲原由。（記者塗建榮攝）

    監察院昨針對預算遭刪減將聲請釋憲並舉行記者會，秘書長李俊俋說明預算被大砍業務窒礙難行，必須聲請釋憲原由。（記者塗建榮攝）

    2025/03/19 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今年度總預算業務費遭立法院大幅砍刪九十六％，嚴重衝擊其憲政職責與機關運作，監察院副院長李鴻鈞昨率秘書長李俊俋及各處首長召開記者會，表示已「無路可走」，正式宣布在總統公布總預算案時，將同步向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

    立法院十二日已投票否決今年度中央政府總預算覆議案。根據立法院一月三讀通過的中央政府總預算，其中監察院業務費實際遭刪減高達九十六％，嚴重衝擊整體運作，監院此前已多次說明業務影響，包括財產申報、政治獻金、利益衝突等「陽光四法」，以及接受人民陳情，調查、巡察、糾彈等業務。

    嚴重衝擊整體運作 影響人民權益

    李鴻鈞表示，預算審查爭議並非只是朝野之爭，而是涉及憲政機關善盡法律職責的議題。監院機關運作幾乎停擺，已影響人民權益、國家安定及國際信譽。他指出，有人說監院是「哭窮」、「賣慘」，都是不實的言論，因此鄭重向社會說明，監院的處境非常嚴峻，已「無別路可選」，唯聲請釋憲一途，以捍衛監院應有的尊嚴。

    李俊俋說明聲請理由指出，立法院大幅刪減監院預算，已逾越合理範圍，對監察權、審計權行使構成嚴重妨礙，並影響監院實質存續與正常運行，違反預算審查程序、權力分立原則與憲法機關忠誠義務。

    李俊俋指出，目前各首長、監委公務車油錢皆自掏腰包，今年一、二月水電及電信費用仍積欠，已被通知撰寫「還款計畫」。李鴻鈞也說，若非與台電和中華電信協商，監院現已斷水斷話。

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