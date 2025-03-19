罷葉元之 10天連署逾萬份

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/03/19 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕三十五位泛藍立委已通過第一階段罷免提議，新北市有六席進入第二階段連署收件，成為一級戰區，其中葉元之二階連署三月八日起跑，至昨日短短十天，發起罷免的公民團體「板橋大刪元」公告已收集一萬一○七份連署書，持續朝四十天內收集安全目標四萬份邁進。

朝四萬份邁進

依照規定，罷免葉元之案必須在六十天內收集至少二萬三三一三份連署書，才能跨越二階門檻，但考量作業時間，「板橋大刪元」目標是四十天內收集四萬份。「板橋大刪元」領銜人史書華表示，收集的罷免連署書累計一萬一○七份，但是距離安全目標還有三萬份，為安全目標進度的廿五．三％。

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史書華表示，葉元之罷免案第三階段投票，估算最少要有五萬八二八一張有效同意票才能通過罷免，「板橋大刪元」有機會在第二階段連署作業就收集到罷免投票門檻的五萬八千多份。

目前「板橋大刪元」除了成立收件總部與十二個收件站多點開花，也持續與鄰近區域的公民罷團合作，廿三日在板橋五權公園舉行宣講暨連署收件，屆時將邀請前立委陳柏惟、台灣醫事法律學會執行長羅浚晅、政治評論員張益贍、香港人權律師桑普等人到場宣講。

葉元之近期有諸多爭議，包括疑似刁難想請病假的方姓助理、涉嫌數次對警員或司機耍官威等，葉元之均駁斥指控不實，並揚言提告爆料的民進黨籍民代；十五日方姓助理告別式現場，家屬在門口擺出「汪喵都歡迎，葉元之莫進」告示牌，使輿論持續發酵。

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