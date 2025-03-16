雙和入列 新北罷藍委二階全面起跑

罷免廖先翔團體昨在汐止車站旁廣場設連署站，連署民眾絡繹不絕。（記者盧賢秀攝）

2025/03/16 05:30

〔記者黃子暘、盧賢秀、翁聿煌、羅國嘉／新北報導〕全國立委大罷免潮，有卅五位藍營立委進入第二階連署，新北市罷免永和林德福、中和張智倫案昨為第二階開跑首日，雙和罷團出動LED廣告車宣傳，並與板橋葉元之的罷團「板橋大刪元」推出聯合收件，因地緣關係吸引中和民眾到板橋響應。昨天新北市雖傾盆大雨不斷，現場連署者仍絡繹不絕。

汐止區有位曾在中國東莞開工廠的退休台商表示，他在中國快廿年，很了解中國民情，國民黨立委所作所為根本就是紅色、不是藍的，已經不符台灣現在和未來需求，應該下架這腐敗的政黨，讓它回歸歷史。

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雙和昨第二階開跑，新北六席藍委葉元之、羅明才、洪孟楷、廖先翔、張智倫、林德福罷免案全部進入第二階連署。在此之前，葉元之罷免案已在八日率先新北各區進入第二階，開跑僅一週就收到四六五三份連署書；罷免羅明才案十三日接棒開跑；罷免洪孟楷、廖先翔案十四日進入第二階。

昨日雖大雨一陣接一陣，雙和罷團四號公園連署站仍出現排隊情形，罷團除透過LED廣告車宣傳，也持續跨區連動，在「板橋大刪元」總部舉辦聯合收件；記者實際走訪總部現場，板橋、中和選民陸續冒雨前來連署。

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