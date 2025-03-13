藍白刪預算影響市政 中市府專案報告隻字未提

台中市議員陳俞融批今年台中總預算被刪千分之三，市府就大為跳腳，卻避談中央總預算遭大刪的影響。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/13 05:30

民進黨議員︰市府報告空洞僅5頁 盧稱預算比前朝多 不應影響地方

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕中央總預算遭藍白立委大砍逾二千億，昨覆議失敗，台中市議會要求台中市府進行各局處受影響專案報告，但市府報告僅五頁，多名民進黨市議員質疑，之前議會刪市府預算時市長等均跳腳，卻以空洞報告避談影響，敷衍議會；台中市長盧秀燕說，因中央總預算尚未定論，無法確知影響，但即使有刪凍，卓內閣的預算仍比前朝多二千多億，不應因此刪凍地方預算。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕︰卓內閣仍比前朝多2千億

包括市議員陳淑華、李天生、張芬郁等人指出，藍白亂砍中央總預算，明顯衝擊台中市政務，但五頁的專案報告內容空洞，以一句「沒有結論」應付，沒有結論就是預算尚無法執行、造成建設延宕、福利受影響等負效應，卻隻字未提。

陳俞融質疑，之前議會僅刪台中市今年度千分之三的預算，從市長到局處長就大為跳腳，中央總預算被藍白亂刪六．六％，相差廿倍，市府卻避談相關的影響，也不見因應，若屆時市政推動受影響，難道又要甩鍋中央。

市議員林德宇及江肇國要求盧秀燕就中央總預算案覆議案表態，促她跟同黨立委溝通「放過中央總預算」，江肇國另問她，台中市今年總預算也比去年增加，若被砍預算會不會不好做事，盧秀燕說，希望儘量不要刪，但中央總預算史上最高，就算被刪凍，卓內閣預算仍比前朝多二千億。

議會僅刪千分之三預算 市府就跳腳

議員林德宇斥她用話術欺民，因為中央增加預算的科目與被刪科目不同，質疑她自詡當過立院財政委員會召集人，卻不制止藍白立委惡意刪除，癱瘓政府的作法；江肇國揚言，專案報告沒內容建議退回。

國民黨議員包括李中、陳政顯、楊大鋐、黃馨慧、張廖乃綸、邱愛珊均指出，今年度中央總預算是史上最高，黃馨慧還說如果總預算高還不能做事，不如換盧秀燕去中央當家。

盧秀燕強調，因中央總預算尚未確定，無法確知影響，但即使有刪凍，卓內閣拿到的預算仍比前朝多，她要替全台廿二縣市請命，增加二千億即使不給地方政府，也不應刪凍地方預算。

台中市議員李天生（左）與張芬郁（右）質疑中央預算被大砍，地方建設怎麼可能不受影響。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法