大罷免二階啟動》律師團：罷團領銜人遭威脅將加劇

民眾在公民團體罷免桃園市第2選區藍委涂權吉2階段開跑現場高舉各式標語。（記者李容萍攝）

2025/03/03 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免第二階段連署啟動！為保護各地民團在連署過程中，遭受藍營執政地方政府、勢力壓迫與查水表等迫害，由卅位律師組成的「二○二五大罷免人權律師團」在上週正式成立。律師團認為，自二階段起，來自地方政府的行政干預將趨於減少；反觀，罷團領銜人、發言人「個人」遭受威脅的案例恐會加劇，他們將啟動分區律師來強化法律協助。

灰色邊緣針對「個人」事件

啟動分區律師強化法律協助

律師團指出，桃園罷團有反映，許多民眾收到地方選委會的連署書調查表，通知不但沒有標示函文是何時發出，卻要民眾立即在隔日回覆，藉由這類的時間差，以行政不中立的方式來影響連署書的數字；如今將進入第二階段，大多地方選委會無論藍綠都不太會再做出太離譜的判斷，加上只要有媒體揭露，行政部門就會收手。

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除了行政干預問題外，律師團透露，有一些開放設立連署站的友善商家有受到很明確的威脅，但店家希望息事寧人，也擔憂民眾會因此受怕，並未對外公開。為防範相關事件，律師團屆時會以罷團與店家為主，以去識別化的方式來揭露。

律師團進一步說，有聽聞罷團發言人在連署過程中受到壓迫的案例，原本他們相當熱中發言，卻後續受到職場、人情的影響，聲音逐漸消失。不過，當新聞大量報導後，這些壓迫的行為就會減少，顯見公眾的監督相當重要。

尤其在第一階段連署過程中，新北淡水區、苗栗縣等地受到的暴力威脅、壓迫較為嚴重，律師團分析，進入第二階段罷免連署後，來自於行政部門的查水表狀況會減退，反倒是那些看不見的、私下在運作對領銜人的壓迫，會慢慢蔓延，這種走在灰色邊緣針對「個人」的事件，恐怕會慢慢增加。

律師團表示，接下來，他們會以「區域律師」的方式，來給予地方罷團協助，目前已先建置好中部在地律師來幫忙，希望能強化律師與罷團的聯繫，來隨時掌握在地情況。

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