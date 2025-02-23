美參眾議員批中 武器化聯大2758

美國聯邦參、眾議院多名重量級跨黨派議員，廿一日共同提出一項決議，批評中國將聯合國大會第二七五八號決議「武器化」，混淆美國對台政策。圖為領銜提案人眾議院外交事務委員會亞太小組委員會主席、加州眾議員金映玉。（法新社檔案照）

2025/02/23 05:30

跨黨派議員共同提出決議 抨擊北京混淆美國對台政策

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著中國近年加強利誘或脅迫各國接受其對台灣的主權主張，美國聯邦參、眾議院多名重量級跨黨派議員，廿一日共同提出一項決議，批評中國將聯合國大會第二七五八號決議「武器化」，混淆美國對台政策，強調美國不承認中國對台灣的主權主張，也反對中國施壓美國及其他國家接受其主張。中國一再試圖欺騙世界、顛覆聯合國，美國不會坐視不理。

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反對北京施壓各國 接受其主張

一九七一年的聯大第二七五八號決議表明，中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，但北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、毋須另設代表，藉此阻擋台灣參與聯合國體系的組織和活動。美國聯邦參議院外交委員會共和黨籍主席里契（Jim Risch）及民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen），去年提出一項決議，反制中國錯誤陳述聯大二七五八號決議，也表明美國的「一中政策」及其盟國的類似政策，與中國的「一中原則」不同。

在今年由眾議院外交事務委員會亞太小組委員會主席、加州眾議員金映玉擔任領銜提案人的「跨院」版本決議中，參與提案議員增至八人，還包括眾院外委會首席民主黨成員貝拉、眾院「美中戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）、該委員會首席民主黨成員克利什納穆希，以及共和黨籍參議員芮基茲、民主黨參議員昆斯等。

中國欺騙世界 美不會坐視不理

金映玉指出，中國持續扭曲聯大二七五八號決議，以合理化對台灣的主權主張，美國不承認北京的「一中原則」，也不允許北京限制台灣發聲及壓迫台​​灣的自由。里契表示，中國又一次企圖欺騙世界，並為自身目的顛覆聯合國，美國已看到這些惡意手段，並支持在台灣的朋友。夏亨重申，聯大二七五八號決議並未定義台灣的政治地位、不決定各國如何與台灣交往，也不應阻止台灣有意義參與聯合國機構。

聯合國過去也以聯大二七五八號決議為由，要求台灣公民，包括受正式邀請參加聯合國活動人士、記者及非政府組織代表，須取得中國簽發的台胞證，才能進入聯合國設施。此外，南非國際關係與合作部在去年十月呼應中國論調，錯誤引用聯大二七五八號決議，要求台灣代表處搬離首都普勒托利亞。

美國國會的決議（resolution）不具法律約束力，無須美國總統簽名生效，但代表國會態度與立場。

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