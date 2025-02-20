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    選罷新法今生效 柯建銘：提釋憲、暫時處分

    民進黨團總召柯建銘預告，今天將前往司法院遞狀，針對「選罷法」聲請暫時處分及釋憲。（記者陳昀攝）

    民進黨團總召柯建銘預告，今天將前往司法院遞狀，針對「選罷法」聲請暫時處分及釋憲。（記者陳昀攝）

    2025/02/20 05:30

    未來罷免案連署需附身分證影本

    〔記者陳政宇、陳昀／台北報導〕賴清德總統十八日公布「公職人員選舉罷免法」修正條文，今天生效，未來罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本。立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，關於憲法所賦予的所有救濟程序，黨團早已超前部署、做足準備；民進黨團總召柯建銘預告，今天將前往司法院遞狀，針對「選罷法」聲請暫時處分及釋憲。

    藍白立委去年底挾人數優勢，通過罷免連署加嚴的「選罷法修正案」，三讀條文要求罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本。行政院提出覆議，十一日被立法院否決，賴總統十八日依法公布修正條文。依據「中央法規標準法」規定，新法將於公布日起算至第三天生效。

    據轉述，柯建銘昨在民進黨中常會表示，民進黨團今將聲請暫時處分及釋憲。

    柯建銘受訪透露，民進黨團今天上午將先召開記者會說明，後續將前往司法院遞狀聲請暫時處分和釋憲，這都是標配，程序就如同國會擴權修法時一樣，屆時會有暫時處分的裁定庭，判定暫時處分後再進入釋憲庭。

    柯建銘說，眼前的表決贏，不是真正的贏，民意最終會制裁，才是真正的輸贏；藍白否決覆議案無異於繼續自掘墳墓，也為大罷免的浪潮增添柴火。

    吳思瑤：依憲法救濟 已做足準備

    吳思瑤也說，「選罷法」新法公告後，法律效力就已經發生，關於憲法所賦予的救濟程序，行政團隊已提出覆議；至於後續的釋憲及暫時處分等，黨團很早以前就已做足準備、超前部署，都有妥為因應的整套做法，也會循往例陸續採取行動。

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