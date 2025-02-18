罷免藍委涂權吉 民團設4固定連署站

罷免國民黨立委涂權吉的4個固定站點同步啟動，備戰第二階段連署。（記者李容萍攝）

2025/02/18 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊，本月三日到中央選舉委員會送逾二萬四千份連署書後，署名「全力一擊．罷免涂權吉」團隊近日在第二選區罷免立委涂權吉行動開設四個固定連署站點，為第二階段連署做好準備，讓支持者更方便參與。

罷免第一選區立委牛煦庭的領銜人、聯合罷免團隊發起人之一陳曉煒表示，十日起已開放二階意向調查線上登記，而第一、四選區的八個固定連署站點，昨也開放填寫；罷免第三選區立委魯明哲「壢拔滷蛋—罷免魯明哲」團隊，近日也於台灣燈會雙展區四地協助選民填寫二階意向調查。

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「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick表示，自一月中旬起，在楊梅頭重溪柚子公園、大園橫山書法公園與楊梅新梅兒童公園，展開連署行動，積極收集第一階段罷免提議書，本月三日將四○九六份提議書送達中選會，之後團隊持續收集補件，為第二階段的五萬份連署書目標儲備能量。

Rick說，四處連署站點包括埔心四維站（週一至週日上午十點至晚上八點，楊梅區四維路二四六號）、 中壢過嶺站（二、三選區聯合駐點，週一至週日上午十一點至晚上九點，民族路六段六二八號）、楊梅新農站（週一至週五下午二點至五點，新農街一三四號，以及楊梅新榮站（廿日起的週一至週日，新榮路一三九號），現場都有志工服務。

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