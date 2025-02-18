罷免林俊憲提議書 死人也連署

針對大罷免潮，民進黨宣布成立「挺公民、護民主」律師團提供法律協助，確保公民行使民主權利不受干預。（記者塗建榮攝）

2025/02/18 05:30

〔記者王俊忠、陳昀／綜合報導〕有民團提議罷免民進黨台南市立委林俊憲，並送出一階提議書。不過據指出，林俊憲的一階提議書不乏冒名，甚至有死人連署；林對此強調，若真有冒名、死人參與連署等違法情事，會對幕後操作違法者提出告訴。

林俊憲：若屬實將提告

林俊憲遭提罷免的第一階段提議連署書三千多份，二月八日已由中央選舉委員會送到南市選委會。近日傳出市選委會查核出有一些提議書連署人是冒用他人身分連署、甚至有死人參與連署，也有連署人戶籍不在林俊憲的選區等問題，種種連署亂象令人傻眼。這可能是此波立委大罷免中第一件傳出有死人參與連署的提議案。

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據了解，目前連署書的查核作業仍在進行，台南市選委會將在收件後的廿天內完成查核，並將查核結果回報中選會，由中選會去認定不合格的提議連署人，對於資格不符合的提議書，中選會將剔除；至於不合格的連署書是否違法，台南市選委會將不會做出認定。

林俊憲昨回應，罷免是人民參與政治的權利，他尊重選民的罷免權；但若有冒名或是死人參與連署的假罷免行動，一旦被選委會查出來，他絕對無法接受，會對操作這種假罷免的連署領銜人提出告訴、訴諸法律行動。

律師江信賢說明，涉冒名偽填連署書，當然會構成刑法上的偽造文書罪責，此外，因不當利用他人的個資及利用不實訊息冒填連署書，也會觸犯個人資料保護法及公職人員選舉罷免法，以不實訊息使罷免案通過之犯行，均可處五年以下有期徒刑；若參與共同謀議及實行者，亦屬共同正犯。

民進黨組律師團

捍衛公民行使權利

民進黨昨召開記者會表示，針對公民自主罷免遭威脅恐嚇，以及國民黨涉抄錄名冊、造假等手段阻撓、干擾公民自主罷免行動，民進黨強烈譴責，並宣布成立「挺公民、護民主」律師團提供法律協助，確保公民行使民主權利不受干預，只要民眾有具體事實，將協助提告；如有民進黨立委遭造謠、抹黑，也將委請律師蒐證、捍衛到底。

民進黨發言人韓瑩指出，「挺公民、護民主」律師團目前有八位成員，包括黃帝穎、吳佶諭、房彥輝、洪偉勝、陳又新、許渝澤、傅馨儀、廖郁晴，民進黨也提供「挺公民、護民主」協助專線：（02）2392-9989，並在官網開設「公民協助專區」，歡迎民眾提供具體權利遭受侵害事證。

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