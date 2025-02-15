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    退伍台商拉攏 利誘拍投降片 7軍士官淪共諜 最重13年刑定讞

    時任少校蕭翔云（右）、中校謝孟書加（左）等7名軍士官被利誘成共諜，高等法院重判蕭翔云13年、謝孟書判9年，另5名軍官各判1年6月至7年4月不等徒刑；最高法院昨駁回上訴，全案定讞。（資料照）

    時任少校蕭翔云（右）、中校謝孟書加（左）等7名軍士官被利誘成共諜，高等法院重判蕭翔云13年、謝孟書判9年，另5名軍官各判1年6月至7年4月不等徒刑；最高法院昨駁回上訴，全案定讞。（資料照）

    2025/02/15 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕軍職退伍的台商陳裕炘、謝秉成被中共吸收為共諜，返台拉攏時任軍官蕭翔云加入，利誘時任中校謝孟書等七名軍士官洩密，拍攝「我願意投降解放軍」影片，謝孟書甚至應允以一五○○萬美元（四．七億元台幣）代價駕駛「CH-47」軍用直升機叛逃，經檢調及時破獲。高等法院一審將蕭翔云重判十三年、謝孟書判九年，另五名軍官各判一年六月至七年四月不等徒刑；最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

    兩台商被中共吸收 發展組織

    八位被告包括時任陸軍化生放核訓練中心少校蕭翔云判刑十三年、陸軍航特部中校謝孟書九年、中校退伍多年的商人謝秉成八年、花防部少校作戰官何信儒七年四月、金防部守衛大隊少校情報官康奕彬七年二月、陸軍步兵一○四旅上尉洪睿洋七年、陸駿方五年六月、台南後備旅中士劉立齊一年六月；吳姓軍官無罪。主導者陳裕炘也被起訴，但審理時屢傳不到，滯中不歸，已被通緝。

    教唆中校 駕軍用直升機叛逃

    檢調調查，陳裕炘二○二一年九月利誘蕭翔云加入發展組織，蕭陸續吸收退役袍澤謝秉成、時任軍官康奕彬、何信儒加入。蕭將自己與康、何提供的國家機密交給陳男，並轉交賄款，蕭收賄六十二萬、康七十萬、何六十萬元。

    謝秉成之後又吸收三名軍士官洪睿洋、謝孟書及陸駿方。謝、洪提供六○一旅實兵演習等軍事資料給陳。謝秉成並教唆謝孟書駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃投敵；陸駿方等數名軍官另受金錢誘惑，配合拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片賺取報酬。

    前年七月高檢署發動首波搜索，十一月起訴十人。

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