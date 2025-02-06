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    因應DeepSeek 賴：建構自己的主權AI

    民進黨主席暨總統賴清德昨表示，台灣需要加快腳步發展AI技術，並擴大各領域AI應用服務。（資料照）

    民進黨主席暨總統賴清德昨表示，台灣需要加快腳步發展AI技術，並擴大各領域AI應用服務。（資料照）

    2025/02/06 05:30

    加快腳步發展AI技術

    〔記者陳昀／台北報導〕中國AI模型DeepSeek在國際引發資安疑慮，台灣公務機關也宣布禁用。民進黨主席暨總統賴清德昨表示，面對極權主義擴張與威脅，主要國家紛紛建構自己的主權AI，台灣受到中國影響甚巨，需要加快腳步發展AI技術，並擴大各領域AI應用服務，建立AI法規治理，強化資料治理架構，與民主國家緊密鏈結。

    民進黨中常會昨邀台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀，以「中國對大型語言模型的言論管控與台灣因應之道─以深度求索（DeepSeek）為例」為題專案報告。

    DeepSeek風險巨大 不可不慎

    侯宜秀指出，隨著全世界對AI服務需求持續增長，中國大型語言模型在全球市場擴張，中共的內容審查機制會更嚴格、言論自由會更受限制，中國透過AI服務影響全世界價值觀，對民主同盟國家產生巨大的風險，台灣處於受影響第一線，不可不慎。

    賴清德聽取報告後表示，DeepSeek AI目前在模型語言訓練上有思想審查偏見及限制訊息、侵害個人隱私及資料取得等疑慮，世界各主要國家（美、英、法、日、韓、澳洲、印度、愛爾蘭、義大利及馬來西亞等國）皆對其採取風險控管，下週法國舉辦的「人工智慧行動峰會」（AI Action Summit）將就此討論；行政院也宣布公務機關禁止使用DeepSeek，強化政府機關資安防護罩。

    賴指出，由於地緣政治因素，台灣在經濟文化方面無可避免受到中國的影響甚巨，我們需要加快腳步發展AI技術，並擴大各領域AI應用服務，建立AI法規治理，強化資料治理架構，與民主國家緊密鏈結，我們要打造具民主價值的智慧科技島，讓台灣更為安全繁榮。

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