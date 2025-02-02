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    選罷法覆議案 政院今送抵立院

    藍白兩黨在人數優勢下以舉手表決方式處理選罷法修正案。（資料照）

    藍白兩黨在人數優勢下以舉手表決方式處理選罷法修正案。（資料照）

    2025/02/02 05:30

    〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕行政院一月廿四日加開臨時院會，通過對加嚴版「選罷法」修法提出覆議，預計今日覆議案將送抵立法院。對此，立院人士表示，今日仍是假日，明天上班後會依照議事規則進行；至於預計何時開會？這需要立法院長韓國瑜召集朝野協商討論。

    綠嗆藍：人民給的最後一次機會

    立院人士指出，依憲法第六十九條規定，如遇有總統咨請或立法委員四分之一以上之請求，得召開臨時會，而立法院職權行使法第三十五條也規定，立法院休會期間，行政院移請覆議案，應於送達七日內舉行臨時會處理，並於開議十五日內作成決議。至於臨時會何時召開，需要韓國瑜召集朝野協商討論。

    民進黨團幹事長吳思瑤表示，對藍營而言，選罷法就是他們持續毀憲亂政的重要法案，因此才會無視民意的反撲、忽視程序的不正義，可以預測他們對於覆議案的態度明確。覆議案不僅是立法院重新審視議案的過程，也是人民再次審視各政黨對於憲法賦權所採取的態度與立場，「擔心害怕罷免的藍營立委們，這是人民給你們的最後一次機會」。

    吳思瑤說，請韓國瑜主掌的立法院，不要再掩護國民黨、圖利國民黨的一黨之私，配合國民黨在年前最後一刻送出選罷法修正案，「議事不中立到此程度，這些安排就是在協助藍營」。她強調，覆議案應依法定期程處理，立法院也應當行使職權，收到函文後進行後續安排。

    國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，行政院長卓榮泰上任八個月來，把覆議當作家常便飯，選罷法覆議案最後一定也會被否決，這將是卓榮泰的三振出局。她也說，很多民進黨籍議員都在協助民團進行大罷免，連過年期間，這些民團仍不眠不休，想在二月三日第一個上班日、新法生效前遞件，這麼努力當然是後面有民進黨百分之百的支持。

    藍：覆議案將是卓榮泰的三振出局

    休會期間多位黨籍立委出國，是否趕得及回來投票？一名今返國的國民黨立委表示，這兩天多數立委已經陸續回來，雖然是休會期間，大家都處在備戰和作戰狀態。

    民眾黨團主任陳智菡批評，賴政府提覆議根本毫無正當性，民進黨口口聲聲捍衛民權，其實只是選擇性遵守法律，濫提覆議自打臉之外，更想毀棄台灣長期以來追求的分權分立。

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