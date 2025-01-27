罷免浪潮來了》跟隨民意 綠委籲全國宣講

罷免國民黨立委王鴻薇的團體「山除薇害」，昨上午在南京東路五段進行連署活動及收件，現場聚集不少人，也出現排隊長龍。（記者何玉華攝）

2025/01/27 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕藍白仗著國會多數持續推動爭議修法，引發公民團體自主性發起罷免行動。民進黨立委沈伯洋認為，罷免浪潮已經起來了，全國宣講是有必要的，並結合網路影片讓大家知道，整個國民黨要葬送台灣，「我們會不斷和公民溝通」。民進黨立委林俊憲也說，現在浪潮來了，應順應形勢，而不是思考如何擋下大浪。

沈表示，除了網路宣講，真的就是要到每一個地方和里長、縣市議員合作辦宣講，甚至在路邊宣講，透過五分鐘的簡明論述，讓大家知道藍白做的是毀壞國家的行為，有可能讓政府不能運作，重點是他們做的很多事，等於在滅掉台灣的防衛，民防預算刪得非常誇張，國防部全民動員相關也都被刪。

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「他們已經和共產黨、紅衛兵沒兩樣，要把任何想要站出來的人貼標籤。」沈伯洋指出，甚至現在有些導演要站出來，他們直接指名說「你是不是側翼？你這團體拿教育補助竟然參加過青鳥行動，就要刪掉教育部補助，有如白色恐怖」。

是否和黨中央不同調？沈伯洋認為，民進黨一直在捍衛罷免權利，結果人民說要罷免，我們卻不站出來，這說不過去。至於黨部有其節奏及運作方式，大家分進合擊。

順應形勢 而非阻擋

民進黨立委林俊憲說，不希望民進黨回應罷免的人，當然是考量會被貼上「報復」的標籤，但從另一個角度想，完全旁觀，難道就不會了嗎？公民團體已經開始自發行動，黨內該討論的，是在這場席捲整個台灣社會的罷免浪潮中，所扮演的角色。不參與創造歷史，就會被歷史拋棄。

林指出，最好的方式，應該是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，「講清楚這些人為何被罷免？把他們過去一年來支持的惡法攤出來再講一遍」。他認為，罷免行動應該要遍地開花，只挑一、兩個「軟柿子」，反而更像報復。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，當民意起來了，誰主導、誰發動，這絕對是尊重公民自主；民進黨會站在協力和支援的角色，「我們不會置身事外，但也不會第一線去操作。」

民進黨立委王定宇說，民進黨要扮演跟隨民意的角色，還是主導角色，目前黨內決策機制還沒有討論這一塊。但當人民憤怒來到一個程度，他認為民進黨應扮演協助的角色，但黨內還要討論。

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