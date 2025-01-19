竹科爸媽集資 卡車放送下架藍委

竹科爸媽發起的卡車團「放送藍白超級爛」宣傳車昨開到巨城及周邊道路，號召市民勇敢參與罷免連署。（網友提供）

2025/01/19 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕由竹科爸媽集資發起的「放送藍白超級爛」卡車宣傳行動，繼前天開進竹科園區及關埔地區後，昨天開進新竹市區東門圓環及巨城周邊道路，且繞行到國民黨市黨部前和火車站周邊道路，近四小時的市區宣傳，吸引不少市民拍照及拍影片。罷免竹市立委鄭正鈐的公民團體「罷免鄭正鈐新竹公民運動」表示，接下來還會開進香山區及北區，號召市民參與罷免連署行動，下架惡搞台灣的藍委。

繞行市區 號召市民參與罷免連署

罷鈐民團指出，從去年國會藍白立委推出違憲的擴權法案後，就展開罷免鄭正鈐的連署行動，近期因藍白大刪中央預算及通過違憲的憲法訴訟法和財劃法、選罷法修正案，讓很多市民忍無可忍，這一週來參與連署的民眾增加不少。

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罷鈐民團說，隨著民進黨中央及竹市黨部宣布全面設實體連署站，讓公民團體信心大增，相信本週起會有更多市民站出來連署，因此卡車宣傳車「放送藍白超級爛」會持續到廿三日，號召市民站出來參與罷免，實現公民權，下架惡搞的藍委，守護孩子及挺台灣「Team Taiwan」。

昨天卡車路線包括新竹市府前中正路、火車站周邊道路和巨城購物中心中央路，且繞行東門圓環迎曦城及國民黨市黨部北大路等市區道路，接下來不排除會繞行北區及香山區等地區，持續向市民擴散罷免國民黨立委行動浪潮。

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