為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    竹科爸媽集資 卡車放送下架藍委

    竹科爸媽發起的卡車團「放送藍白超級爛」宣傳車昨開到巨城及周邊道路，號召市民勇敢參與罷免連署。（網友提供）

    竹科爸媽發起的卡車團「放送藍白超級爛」宣傳車昨開到巨城及周邊道路，號召市民勇敢參與罷免連署。（網友提供）

    2025/01/19 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕由竹科爸媽集資發起的「放送藍白超級爛」卡車宣傳行動，繼前天開進竹科園區及關埔地區後，昨天開進新竹市區東門圓環及巨城周邊道路，且繞行到國民黨市黨部前和火車站周邊道路，近四小時的市區宣傳，吸引不少市民拍照及拍影片。罷免竹市立委鄭正鈐的公民團體「罷免鄭正鈐新竹公民運動」表示，接下來還會開進香山區及北區，號召市民參與罷免連署行動，下架惡搞台灣的藍委。

    繞行市區 號召市民參與罷免連署

    罷鈐民團指出，從去年國會藍白立委推出違憲的擴權法案後，就展開罷免鄭正鈐的連署行動，近期因藍白大刪中央預算及通過違憲的憲法訴訟法和財劃法、選罷法修正案，讓很多市民忍無可忍，這一週來參與連署的民眾增加不少。

    罷鈐民團說，隨著民進黨中央及竹市黨部宣布全面設實體連署站，讓公民團體信心大增，相信本週起會有更多市民站出來連署，因此卡車宣傳車「放送藍白超級爛」會持續到廿三日，號召市民站出來參與罷免，實現公民權，下架惡搞的藍委，守護孩子及挺台灣「Team Taiwan」。

    昨天卡車路線包括新竹市府前中正路、火車站周邊道路和巨城購物中心中央路，且繞行東門圓環迎曦城及國民黨市黨部北大路等市區道路，接下來不排除會繞行北區及香山區等地區，持續向市民擴散罷免國民黨立委行動浪潮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播