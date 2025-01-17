砍家電補助、刪性平經費》民意反彈 賴士葆、徐欣瑩縮了

國民黨立委徐欣瑩提案大砍行政院「性別平等業務」預算一六二七萬元，僅留三千元，引發性平團體抗議，徐修改內容為減列一百五十萬元、凍結一百五十萬元。（資料照）

2025/01/17 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院朝野黨團近日密集協商中央政府總預算案，國民黨立委賴士葆提案刪除百億「節能家電汰換補助」，同黨立委徐欣瑩提案大砍行政院「性別平等業務」預算一六二七萬元，僅留三千元，引發環團及性平團體抗議，賴、徐昨天大轉彎，賴強調節能家電一毛不刪；徐修改內容為減列一百五十萬元、凍結一百五十萬元。

賴士葆：節能家電一毛不刪

經濟部工作計畫「經濟特別收入基金」項下分支計畫增撥石油基金，列有國庫撥補石油基金辦理住宅能效提升、家電效率升級及家戶屋頂設置太陽光電加速計畫等費用。賴士葆提案表示，查前年及去年度預算，短短兩年成長五倍，考量綠能公司推廣種電近年獲利豐碩，政府不宜過多補貼，故刪減前述獎補助費一百億元。外界憂心衝擊現行的舊換新三千元補助，也引起環團抗議。賴士葆昨天於臉書撰文說，經與能源署長討論後，他對節能的家電完全沒有刪一毛錢，只對於太陽能光電部分刪五億元，希望「以正視聽」。

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賴另提案指出，經濟部工作計畫「經濟特別收入基金」項下分支計畫撥補石油基金，列有補助業者建置電動機車能源補充設施等費用，政府力推電動機車廿餘年，由於電動機車電池規格款式不一，耐用年限、騎乘里程短，業者不積極設置充電站及電池改款快速，致政府補助投入不符效益，經費應精簡以節約公帑支出，故刪減前述獎補助費三億元。

徐欣瑩原提案指出，狼師、狼教練性騷、性侵案件頻傳，長年下來受害學生不計其數，其中部分學校無視狼師教練前科累累，仍然聘用任職，冷眼旁觀學生受害直到被媒體揭露惡行。

提案說，行政院總是在傷害已經發生後一次次鞠躬道歉，因整個行政體系失靈，才會讓弊案接連反覆發生，故減列行政院「性別平等業務」預算一六二七萬元，該項目僅剩三千元，國民黨立委牛煦庭、許宇甄也參與連署。

徐欣瑩改為減列、凍結各150萬

不過，該提案引發民團強烈反彈後，徐欣瑩昨修改內容為減列一百五十萬元、凍結一百五十萬元，並請行政院就精進方案向立法院內政委員會提專案報告，經同意後，始得動支。

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