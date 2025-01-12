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    同樣詭跡斑斑 蒙古籍寶順輪在我12浬線繞行

    6日被爆航跡可疑的蒙古籍「寶順（BAO SHUN）」貨船，海巡署稱初步調查是「主機故障」已駛離。然而寶順「甩掉」海巡後，截至1月11日晚間仍緊貼我12浬線附近亂繞。（資料照）

    6日被爆航跡可疑的蒙古籍「寶順（BAO SHUN）」貨船，海巡署稱初步調查是「主機故障」已駛離。然而寶順「甩掉」海巡後，截至1月11日晚間仍緊貼我12浬線附近亂繞。（資料照）

    2025/01/12 05:30

    與中國權宜輪順興號軌跡相似 皆是北航又立刻折返

    〔記者方瑋立／台北報導〕疑似中國權宜輪「SHUNXING39（音譯順興卅九）」在我北部十二浬線內外繞行逾三個月，三日涉嫌拖斷國際海纜後，關閉船舶自動識別系統（AIS）動向不明；近日再傳蒙古籍貨輪「BAO SHUN（音譯寶順）」同樣「詭」跡斑斑，海巡署六日稱該船疑為「主機故障」，修復後已朝東北駛離。記者進一步追查發現，寶順七日「甩掉」海巡後，截至昨晚九時，仍持續在我北方十二浬線旁繞行。

    寶順去年12月21日停靠台北港

    寶順近一次靠港為去年十二月廿一日停靠台北港，航行逾廿天仍於我外海亂繞徘徊，形跡可疑，且寶順和順興皆有北航又立刻折返的相似軌跡，皆無明確目的地可言。

    被指航跡詭異的蒙古籍「寶順」貨輪，六日海巡署初步調查後說明該船疑為「主機故障」，修復後已朝東北方向駛離。不過，記者昨進一步追查AIS資料，發現寶順僅向東北方移動約卅浬（約五十五公里），截至昨日晚間九時，寶順號仍於彭佳嶼北方約十五浬處來回繞行，緊鄰我領海線，形跡極度可疑。

    海巡署6日稱疑為「主機故障」

    另外，根據AIS資料顯示，寶順號二○○五年出廠，總噸位達一九六三噸，長八十五公尺、寬十三公尺，水上行動業務識別號碼（MMSI）為「613003889」，最近一次靠港為去年十二月廿一日下午四時五十六分，停靠於台北港。更早曾在去年十月廿八日、廿九日至十一月十一日期間停靠高雄港，但最近九十天內並無航往他國港口，僅於去年十二月六日曾北航至中國浙江省外海，隨即折返亂繞，與「順興卅九」航跡樣態相似。

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