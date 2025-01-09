屈宏義想成立狙擊隊 殺台獨份子

台中高分檢。（資料照）

2025/01/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中高分檢偵辦「復康聯盟黨」黨主席屈宏義等七名退伍軍人，涉嫌收中共的錢在台灣發展中共的「武力內應組織」，最令人驚悚的是，屈男還打算成立狙擊隊，伺機殺「台獨份子」，但他僅停留於想法，未進一步著手，檢方因此認定足以證明屈男等人，意圖危害國家安全或社會安定，為中共發起與發展「武力內應組織」。

此案源於苗栗地檢署偵辦，二○二二年以無黨籍身分參選苗栗縣議員失利的候選人黃桂坤，涉嫌收中共資金而參選，進一步查獲違反國家安全法的線索，但國安法的偵辦是二級檢察署職權，將此案轉交台中高分檢。

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檢︰足以證明危害國安意圖

其中，被羈押的黨主席屈宏義是陸軍官校畢業，校級軍官退伍，他退伍後到中國經商，進一步被中共情治人員「張叔叔」吸收，收錢且接受指示，在台灣發展中共的「武力內應組織」。

檢方查獲最關鍵證據，是屈男撰寫的「中華統一作戰行動指導綱要」，此綱要不但設置狙擊隊，在台灣發展中共的內應組織，還要協助中共，「由紅軍布置入台十萬人」，且企圖吸收台灣軍方，包括現役與退伍軍人，藉此達到統一目標，他甚至成立「復康聯盟黨」，推派藝人劉尚謙等人參選立委。

這份綱要中，最令人毛骨聳然的是要設狙擊隊。檢方查獲屈男與共犯的對話訊息，還發現他發簡訊徵詢是否有人願意加入狙擊隊，伺機殺害「台獨份子」，但並無人具體回應。

檢方認為，上述訊息僅止於一兩句話，尚未達到具體著手策劃程度，並未依教唆殺人等罪名起訴屈宏義，但可佐證屈等人涉扮演中國的「武力內應組織」，依國安法第二條第一項規定，為大陸地區（中共）或敵對勢力，意圖危害國家安全或社會安定，發起、指揮或發展組織，可處七年以上徒刑，得併科五千萬至一億罰金。

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