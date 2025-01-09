為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    屈宏義想成立狙擊隊 殺台獨份子

    台中高分檢。（資料照）

    台中高分檢。（資料照）

    2025/01/09 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中高分檢偵辦「復康聯盟黨」黨主席屈宏義等七名退伍軍人，涉嫌收中共的錢在台灣發展中共的「武力內應組織」，最令人驚悚的是，屈男還打算成立狙擊隊，伺機殺「台獨份子」，但他僅停留於想法，未進一步著手，檢方因此認定足以證明屈男等人，意圖危害國家安全或社會安定，為中共發起與發展「武力內應組織」。

    此案源於苗栗地檢署偵辦，二○二二年以無黨籍身分參選苗栗縣議員失利的候選人黃桂坤，涉嫌收中共資金而參選，進一步查獲違反國家安全法的線索，但國安法的偵辦是二級檢察署職權，將此案轉交台中高分檢。

    檢︰足以證明危害國安意圖

    其中，被羈押的黨主席屈宏義是陸軍官校畢業，校級軍官退伍，他退伍後到中國經商，進一步被中共情治人員「張叔叔」吸收，收錢且接受指示，在台灣發展中共的「武力內應組織」。

    檢方查獲最關鍵證據，是屈男撰寫的「中華統一作戰行動指導綱要」，此綱要不但設置狙擊隊，在台灣發展中共的內應組織，還要協助中共，「由紅軍布置入台十萬人」，且企圖吸收台灣軍方，包括現役與退伍軍人，藉此達到統一目標，他甚至成立「復康聯盟黨」，推派藝人劉尚謙等人參選立委。

    這份綱要中，最令人毛骨聳然的是要設狙擊隊。檢方查獲屈男與共犯的對話訊息，還發現他發簡訊徵詢是否有人願意加入狙擊隊，伺機殺害「台獨份子」，但並無人具體回應。

    檢方認為，上述訊息僅止於一兩句話，尚未達到具體著手策劃程度，並未依教唆殺人等罪名起訴屈宏義，但可佐證屈等人涉扮演中國的「武力內應組織」，依國安法第二條第一項規定，為大陸地區（中共）或敵對勢力，意圖危害國家安全或社會安定，發起、指揮或發展組織，可處七年以上徒刑，得併科五千萬至一億罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播