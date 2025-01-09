立院正副院長都將出國 總預算案「藍營有壓力」

副院長江啟臣（資料照）

2025/01/09 05:30

韓率團出席川普就職典禮 江啟臣也要去

〔記者蘇永耀、劉宛琳、陳政宇／台北報導〕立法院本會期將在一月廿一日休會，但今年度中央政府總預算尚未審竣。民進黨團總召柯建銘認為進度落後，國民黨團總召傅崐萁則掛保證，會期結束前一定將總預算案審查完畢。據指出，立法院長韓國瑜將在十八日率朝野立委團出席美國新任總統就職典禮，副院長江啟臣也「趕報名」隨團，在正副院長都不在立法院情況下，為掌控議事，國民黨團在總預算案有「趕進度」壓力。

美國總統當選人川普將於廿日正式就任，為彰顯重視台美關係，賴清德總統指派韓國瑜率朝野立委團赴美出席新任總統就職典禮。原本隨行立委人數，由國民黨、民進黨、民眾黨各派二、二、一人，增加至三、三、一人。國民黨立委為李彥秀、柯志恩、葛如鈞，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，民眾黨立委陳昭姿等，一共八位，基於對美國行政程序尊重，台美默契是固定人數總額。

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不過，外交部本週收到立法院來函，立委團人數突然多增一位，「江啟臣也於名單中」。據指出，外交部先前與韓國瑜辦公室溝通，根據政黨比例才達至八位立委的人數，現又增加一位，在安排上確實出現困擾。外交部昨為此函覆立法院說，希望能基於對台美關係的重視與對美國新政府的祝賀，於現有八位立委裡「調整團員」。相關人士坦言，江啟臣應與其他出席國民黨立委協調更替。

臨時報名 江須找藍委互換

由於韓國瑜與江啟臣屆時可能共同前往美國，為掌控議事，國民黨團在總預算案確有「趕進度」壓力。相關人士說，否則按照最資深立委主持院會的慣例，恐由民進黨團總召柯建銘來當，這應該是藍白兩黨都不願意看到的情況。

針對總預算案進度，柯建銘昨出席民進黨中常會時說，立法院排定一月廿一日休會，總預算案恐沒辦法審完，司法及法制委員會今天才要排審法務部預算，整體進度相當落後，另外還有前瞻預算和台電預算案要處理。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，目前多數委員會皆陸續審議完畢；下一階段是協商各委員會所保留的提案，其中以司委會最多，恐加重黨團協商負荷。

不過，傅崐萁指出，雖然民進黨團和行政院用各種方式來刁難立法院，干擾議事還提覆議，甚至癱瘓院會和委員會，希望延宕整個總預算審查時程，但他不會讓民進黨用任何方式杯葛，導致總預算無法如期完成。

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