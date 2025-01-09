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    國台辦稱海底光纜損壞是「常見海上事故」 陸委會：中國權宜輪惡跡斑斑

    陸委會則駁斥，中國權宜輪在國際社會惡跡斑斑，我國在馬祖和金門的電纜曾被挖斷，政府審慎以對。（資料照）

    陸委會則駁斥，中國權宜輪在國際社會惡跡斑斑，我國在馬祖和金門的電纜曾被挖斷，政府審慎以對。（資料照）

    2025/01/09 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣海底電纜三日疑遭一艘具中國背景的喀麥隆籍貨輪拖斷，中國國台辦昨晚聲稱，海底光纜損壞是「常見海上事故」，民進黨當局刻意渲染炒作，充分表明其操弄「反中抗中」不擇手段。陸委會則駁斥，中國權宜輪在國際社會惡跡斑斑，我國在馬祖和金門的電纜曾被挖斷，政府審慎以對。

    本月三日，海巡署接獲中華電信報案，指野柳東北方海域海底國際電纜發生四芯損壞，火速調派線上海巡艦艇趕赴現場；同時海巡人員在野柳北方七浬海域處，攔截案發時間航經該海域的喀麥隆籍SHUNXIN39貨輪。

    據調查，肇事貨輪掛牌登記為喀麥隆籍，另重複登記為坦尚尼亞籍。船上七名船員均為中國籍，船東則為香港籍。

    海巡署六日表示，參考去年歐洲波羅的海海底電纜遭破壞等事件，從喀麥隆籍貨輪歷史航跡研判，還無法確認其真正意圖，但不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。

    國台辦發言人陳斌華昨宣稱，全球每年約發生百餘起海底光纜損壞事件，是「常見海上事故」。「民進黨當局」在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，憑空臆想，刻意將海纜事故渲染炒作為所謂中國「灰色地帶威脅」，充分表明其操弄「反中抗中」不擇手段，毫無底線。

    中方稱操弄「反中抗中」 陸委會駁斥

    陸委會表示，本案目前已由檢察官依相關跡證偵辦，一切照證據走，沒有「反中抗中」的問題。

    陸委會指出，中國權宜輪在國際社會惡跡斑斑，就連波羅的海周邊國家，像是瑞典、愛沙尼亞等，都對中國船隻破壞海底電纜展開調查，我國在馬祖和金門的電纜也曾被挖斷，政府當然要審慎以對。

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