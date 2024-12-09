不只買網紅 中共也染指台灣棒球

中共長期鎖定棒球項目做為統戰工作，意圖染指台灣的棒球運動。今年八月，中共曾於福建舉辦「第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節」，邀請台灣青少棒成員赴中「交流」。（取自央視網）

2024/12/09 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反共網紅八炯推出「中國統戰紀錄片」，揭露中國統戰部收買台灣網紅的套路；福建省武夷山統戰部官員還被套出，近期剛邀請台灣的棒球教練在南平任教。學者分析，中共統戰單位吸引棒球教練赴中發展，而非體育單位的攬才，明顯是要培養「統戰樣板」賦予任務。

學者：吸收教練赴中任教 培養統戰樣板、賦予任務

請繼續往下閱讀...

曾是中共統戰樣板網紅的「閩南狼」陳柏源與八炯合作拍攝「臥底」企劃，揭露中共收買網紅，武夷山統戰部一名官員甚至在電話中提及，他們有邀了一個台灣棒球的Ｂ級教練在南平體育館，此人很早就出來當教練、大學沒畢業，在台灣沒有很好的單位，有才華展示不出來，「我們很快就給他應聘」。

八月福建曾辦兩岸青少年棒球節

據了解，中共長期鎖定棒球項目做為統戰項目。今年八月，中共曾於福建舉辦「第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節」，邀請台灣青少棒成員赴中交流，由國台辦主任宋濤接見，大談一個中國原則和九二共識，對台灣棒球小將說「這也是你們的家」。

明年擬邀台灣大專棒球隊友誼賽

中共統戰單位也會邀請在台灣棒球教練赴中，再給予統戰任務回台，有前中華職棒教練在一些社區比賽，幫忙掛「兩岸一家親」標語；中共亦規劃二○二五年邀請台灣大專院校棒球隊赴中參加友誼賽，行程安排參觀北京故宮、萬里長城等見證中華民族偉大復興的行程。

對此，兩岸人士指出，中共一直都在做棒球統戰，但沒有很成功。以前中華職棒簽賭案，一些打假球的球員在台灣混不下去，有的就到中國發展，近年中共開始把焦點放在青年統戰，邀請一些青少棒球隊過去，美其名兩岸交流，裡面卻參雜統戰成分。

台灣教授協會會長陳俐甫昨日受訪表示，中國發展足球、籃球運動，由體育單位直接找世界級教練，但推廣棒球運動，卻是由統戰單位找教練，明顯有政治考量。

陳俐甫指出，中共鎖定在台灣發展不太好的棒球教練，拉攏到中國工作，但很難拉到台灣選手，因為頂尖球員會去美日職棒，不然也是在台灣打球，中國棒球水準遠不及台灣，很少選手會想去中國打球，除非是在台灣待不下去的。

他分析，棒球是台灣的國球，中國列入優先統戰的項目，今年台灣勇奪世界棒球十二強冠軍，收買幾個「統戰樣板」，可裂解台灣的國家認同，以後可能出來宣稱中國是「祖國」，或凸顯台灣是中國一部分，達到中共想要的效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法