本週續戰選罷法》民團：藍若強行修法 絕對抵抗到底

朝野立委於6日立法院院會爆發激烈肢體衝突。（資料照）

2024/12/09 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立院黨團六日在立院院會變更議程，將提高罷免連署門檻的「公職選罷免法修正草案」列為討論事項第一案，引爆朝野衝突。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強昨受訪時直言，身為國會最大黨的國民黨團總召傅崐萁像個小偷一樣，只會偷偷摸摸地搞變更議程，相當沒品，本週民團一定會有所行動。

據悉，國民黨團目前在排審「公職選罷免法修正草案」的議事策略上，只要民團在週五院會前，有集結民眾到立法院外抗議，就不會突襲排審，反之則會。以上月廿二日、廿九日週五院會為例，民團分別於廿二日上午、廿八日晚間則皆有相關行動，因此國民黨團在院會皆無行動；而六日在民團沒有行動的前提下，國民黨團才於當天透過變更議程排審選罷法修法。

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賴中強指出，國民黨、民眾黨的結盟目前在立法院與程序委員會中佔多數，國民黨身為最大黨不該偷偷摸摸，若國民黨打算在本週五處理「選罷法修正草案」，應在明天的程序委員會排入議程向大家預告。

針對修法要求連署附身分證影本，賴續指，藍白至今仍未回應涉及個資的問題，我國二○一二年「個人資料保護法」把紙本個資入法保護，如今藍白卻要讓數十萬的身分證影本暴露於高風險中，更違背立法院自訂的法律，藍白沒解決這個問題前，要透過連署附身分證影本來限制公民罷免權，十分不應該。

賴中強提及，在程序上，「選罷法修正草案」罷免連署需附身分證影本有傅崐萁、國民黨立委許宇甄所提的兩案，在十一月十四日、廿日經過兩次黨團協商。但立法院公布的關係文書，只有列傅的選罷法，顯然是協商程序未完成，國民黨卻企圖強行推動，民團絕對會抵抗到底。

傅崐萁上週面對媒體追問下次院會是否續處理選罷法修法時回應，國民黨一切按照民主程序，按照國會規則進行。

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